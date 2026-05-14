כיכר השבת
בספירת יסוד שביסוד

הערבים היו נצורים בבתיהם; המונים העתירו בתפילה לאור יום בלב העיר שכם • תיעוד

המוני יהודים נכנסו השבוע, בספירת 'יסוד שביסוד', לתפילה בציון יוסף הצדיק בלב שכם, במעמד מרגש וחריג שנמשך עד לאור הבוקר • עם שחר, העתירו המתפללים בתפילת שחרית יוקדת ונלהבת מול זריחת החמה בשמי העיר, בזמן שהתושבים הערבים היו נצורים בבתיהם • הצלם ארי גרינבלאט מגיש תיעוד (חרדים)

ספירת יסוד שביסוד בקבר יוסף בשכם (צילום: ארי גרינבלאט)

השבוע, בליל ספירת ארבעים ואחד ימים לעומר - 'יסוד שביסוד', זכו המוני יהודים להיכנס בכניסה מאורגנת ומאובטחת לתפילה בציון יוסף הצדיק בשכם.

הכניסה הנוכחית תיזכר כחריגה במיוחד: בעוד שבמרבית הפעמים הכניסות מתבצעות תחת מעטה החשיכה ומסתיימות טרם עלות השחר, הפעם התאפשר למתפללים לשהות במקום בשעות לפנות בוקר, ולהתפלל במקום תפילת שחרית עם הנץ החמה, תחת כיפת השמיים של העיר שכם.

בכל עת הכניסה, אבטחו כוחות הביטחון את המרחב, כאשר כלל התושבים הערבים בעיר היו נצורים בבתיהם. עם סיום התפילה ותחת קרני השמש הראשונות, עזבו המתפללים את העיר כשהם טעונים בכוחות רוחניים בזכותו של יוסף הצדיק.

ספירת יסוד שביסוד בקבר יוסף בשכם (צילום: ארי גרינבלאט)
