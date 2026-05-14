השבוע, בליל ספירת ארבעים ואחד ימים לעומר - 'יסוד שביסוד', זכו המוני יהודים להיכנס בכניסה מאורגנת ומאובטחת לתפילה בציון יוסף הצדיק בשכם.

הכניסה הנוכחית תיזכר כחריגה במיוחד: בעוד שבמרבית הפעמים הכניסות מתבצעות תחת מעטה החשיכה ומסתיימות טרם עלות השחר, הפעם התאפשר למתפללים לשהות במקום בשעות לפנות בוקר, ולהתפלל במקום תפילת שחרית עם הנץ החמה, תחת כיפת השמיים של העיר שכם.

בכל עת הכניסה, אבטחו כוחות הביטחון את המרחב, כאשר כלל התושבים הערבים בעיר היו נצורים בבתיהם. עם סיום התפילה ותחת קרני השמש הראשונות, עזבו המתפללים את העיר כשהם טעונים בכוחות רוחניים בזכותו של יוסף הצדיק.