כיכר השבת
שמירה יתירה

בטירחא דגופא: צפו כשהרב פישר טיפס על הקומביין באמצע השדה

לקראת חג הפסח תשפ"ז: חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מעיה"ק ירושלים הצפינו לשדות ליד מודיעין כדי לקצור את החיטים המהודרות למצות המצווה | צפו בתיעוד מיוחד של חברי הבד"ץ כשהם עולים על מכשיר הקומביין, מפקחים מקרוב על סימון השקים וממנים שליח מיוחד לקיום מצוות שמירה יתירה (חרדים)

הגר"י פישר על הקומביין בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)

בתחילת השבוע יצאו חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מעיה"ק ירושלים לשדה ליד מודיעין, לקצירת חיטים מהודרים עבור מצות חג הפסח תשפ"ז, וכדי לעמוד מקרוב על תהליך הקצירה ושמירת החיטים תחת השגחתם המהודרת.

בין חברי הבד"ץ המשתתפים נראו הגאון רבי אברהם יצחק אולמן, הגאון רבי יהודה פישר, הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר והגאון רבי שמואל ברנדסדורפר, לצד רבני ועד הכשרות של העדה החרדית.

במהלך הקצירה עלו חברי הבד"ץ על מכשיר הקומביין וקצרו בעצמם את החיטים בטירחא דגופא. בסיום המלאכה, סימנו נציגי ועד הכשרות את כל שקי החיטים שנקצרו בתווית ההכשר המיוחדת. כמו כן, חברי הבד"ץ מינו במקום שליח מיוחד בכדי שישמור על החיטים בכל עת, לקיים מצוות שמירה כהלכתה.

בהמשך הסיור סיירו הרבנים במחסנים שבהם מאוחסנים החיטים, שם הם נשמרים בשמירה יתירה ובפיקוח הדוק כדת וכדין.

בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
הגר"י פישר על הקומביין בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)
בד"ץ העדה החרדית בקצירת חיטים (צילום: שלומי טריכטר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

העדה החרדיתהרב יהודה פישרקצירת חיטיםהרב שמעון יצחק שלזינגרהרב אברהם יצחק אולמןהרב שמואל ברנדסופר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

שמירה יתירה

|

סֵדֶר הֲלָכָה

|

בְהֵיכָלוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד

|
ש

רשק אמיתי ומשמעותי

אסף מגידו|מקודם
ש

יד לאחים ארגן

אסף מגידו|מקודם

ש

ההייטק החרדי: 

בשיתוף קמא טק|מקודם

היסטוריה ואקטואליה

|

דקה מבית ההוראה

|

בצל בחירת למבקר המדינה

||
8

בלב העיר הערבית

||
3

לא יהיה ביטחון בארץ

||
12

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר