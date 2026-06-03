בטירחא דגופא: צפו כשהרב פישר טיפס על הקומביין באמצע השדה

בתחילת השבוע יצאו חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מעיה"ק ירושלים לשדה ליד מודיעין, לקצירת חיטים מהודרים עבור מצות חג הפסח תשפ"ז, וכדי לעמוד מקרוב על תהליך הקצירה ושמירת החיטים תחת השגחתם המהודרת.
בין חברי הבד"ץ המשתתפים נראו הגאון רבי אברהם יצחק אולמן, הגאון רבי יהודה פישר, הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר והגאון רבי שמואל ברנדסדורפר, לצד רבני ועד הכשרות של העדה החרדית.
במהלך הקצירה עלו חברי הבד"ץ על מכשיר הקומביין וקצרו בעצמם את החיטים בטירחא דגופא. בסיום המלאכה, סימנו נציגי ועד הכשרות את כל שקי החיטים שנקצרו בתווית ההכשר המיוחדת. כמו כן, חברי הבד"ץ מינו במקום שליח מיוחד בכדי שישמור על החיטים בכל עת, לקיים מצוות שמירה כהלכתה.
בהמשך הסיור סיירו הרבנים במחסנים שבהם מאוחסנים החיטים, שם הם נשמרים בשמירה יתירה ובפיקוח הדוק כדת וכדין.
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