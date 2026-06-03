שמירה יתירה בטירחא דגופא: צפו כשהרב פישר טיפס על הקומביין באמצע השדה לקראת חג הפסח תשפ"ז: חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מעיה"ק ירושלים הצפינו לשדות ליד מודיעין כדי לקצור את החיטים המהודרות למצות המצווה | צפו בתיעוד מיוחד של חברי הבד"ץ כשהם עולים על מכשיר הקומביין, מפקחים מקרוב על סימון השקים וממנים שליח מיוחד לקיום מצוות שמירה יתירה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:01