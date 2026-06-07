כסא רחמים: עצרת מספד בתום השלושים להסתלקותו של הגאון הפוסק

המונים מתושבי בני ברק, תלמידים ומוקירי זכרו נהרו בסוף השבוע האחרון לעצרת מספד והתעוררות מרכזית, במלאת ימי השלושים להסתלקותו בסערה השמימה של, הגאון הפוסק רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים' ואחיו הצעיר של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, ויבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז, שהלך לעולמו ביום ל"ג לעומר האחרון.

העצרת נערכה בהיכל ישיבת 'דרכי העיון' בבני ברק, העומדת בראשותו של בנו, הגאון רבי מרדכי מאזוז, ובמהלכה נשאו דברים שורה של גדולי תורה ורבנים שביכו את האבידה הגדולה לעולם התורה וההוראה. בין המספידים היו אחיו ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, ראש מוסדות 'יורו משפטיך' וראב"ד ירושלים הגאון רבי גדעון בן משה, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' וגיסו של המנוח המקובל הגאון רבי יצחק ברדא, מקורבו משגיח הישיבה הגדולה 'כסא רחמים' הגאון רבי מצליח סגרון, בנו ראש הישיבה הגר"מ מאזוז, ונכדו רב קהילת 'משכן אבנר' בבאר שבע הגאון רבי רחמים כהן.

שורת רבנים ודיינים חשובים פיארו את שולחן המזרח ונטלו חלק במעמד, ובהם הגאון רבי חננאל ישראל, הראב"ד וראש כולל 'כסא רחמים' הגאון רבי דנון עידאן, ראש בית ההוראה הגאון רבי מצליח חי מאזוז, גיסו של המנוח הדיין הגאון רבי חיים קבלן, ראש ישיבת 'מאור יוסף' הגאון רבי ליאור כהן, וראש מוסדות 'לוית חן' ומרא דאתרא הרצליה פיתוח הגאון רבי ליאור ישי. בעצרת היו אמורים להשתתף גם הראשונים לציון שאישרו את הגעתם מראש, אך לבסוף נבצר מהם להגיע בשל אילוצי הרגע והם שיגרו את התנצלותם לצד דברי תנחומים חמים למשפחה הרוממה. דברי ההספד כולם הוקדשו לשרטוט דמותו הפלאית של הגאון המנוח זצ"ל, שהיה סמל ומופת של ענווה עילאית ובריחה מכל שמץ של כבוד, תוך שהמספידים מתארים בערגה את גאונותו העצומה והנסתרת בכל קצוות השולחן ערוך.

למחרת עצרת המספד ההמונית, עם תום ימי השלושים, הוקמה המצבה על קברו של הגאון המנוח זצ"ל בבית העלמין בהר הזיתים שבירושלים. בשעות הצהריים עלו בני המשפחה השבורים יחד עם ראש הישיבה הגר"צ מאזוז לציונו, שם נשאו תפילה נרגשת לישועת הכלל והפרט ולעילוי נשמתו הטהורה של הפוסק שהותיר חלל עצום בלבותיהם של אלפי תלמידים.