ככלות ימי השלושים להסתלקותו באופן פתאומי, התקיימה אמש (שני) בשכונת רמת אלחנן בבני ברק עצרת חיזוק והתעוררות מרכזית לזכרו של הגאון הרב משה צרף, ראש כולל "שיר למעלות" בכפר סבא ומראשי בית הכנסת המרכזי בשכונה במשך עשרות שנים.

העצרת נערכה בהיכל בית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן, בהשתתפות המוני בני תורה מכלל החוגים, ראשי ישיבות, דיינים ורבני קהילות, ובראשם גדולי ישראל שהכירו את המנוח לאורך השנים.

את המשא הראשון נשא רבה הספרדי של בני ברק וראש ישיבת "אור התלמוד", הגאון רבי מסעוד בן שמעון. בדבריו עמד על זכייתו המיוחדת של המנוח לעבור מן העולם מתוך שמחה, בעיצומה של חתונת נכדו, וציין כי לא בכדי זכה לסוף מרומם כזה.

הרב בן שמעון הרחיב על מידותיו הנאצלות והנהגתו המיוחדת כגבאי בית הכנסת במשך עשרות שנים, כאשר תמיד האיר פנים לכל אדם ומעולם לא פגע באיש.

לאחר מכן נשא דברים המרא דאתרא של השכונה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין. הרב ציין כי זכות היא לציבור להתכנס לזכרו של אדם שכל חייו היו מקשה אחת של תורה, יראת שמיים וחסד.

בסיום דבריו התנצל הגר"י זילברשטיין בפני הקהל על כך שאינו יכול להאריך בדברים, זאת בשל מחויבותו לשיערו ההלכתי הקבוע המתקיים באותה השעה.

בהמשך הערב נשא דברים בנו הגדול של המנוח, הרב ראובן צרף, מורה הוראה בבני ברק, אשר ריגש בדבריו את הקהל הגדול בסיפורים ועדויות על הליכותיו ונועם דרכיו של אביו.

את משא המרכזי במעמד נשא הראשל"צ, הגאון רבי יצחק יוסף, שפתח בדברי הלכה וחיזוק מענייני דיומא. הראשל"צ דן בארוכה בסוגיית "יקרא דחיי" ו"יקרא דשכבי" העוסקת בגדרי ההספד על הנפטר, תוך שהוא משלב בדבריו עובדות והנהגות מחכמי הדורות ומאביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, והרחיב על היכרותו רבת השנים עם המנוח הנודע.

בעצרת נשאו דברים עוד רבנים רמי מעלה, כולם כאחד ביכו על לכתו של האי גאון בפתע פתאום.