'בית וגן' חגגה: ספר תורה חדש הוכנס להיכל ישיבת 'אדרת התורה'

המונים מתלמידי ובוגרי ישיבת 'אדרת התורה' בראשות הגאון רבי יצחק שילוני, התקבצו יחד עם תושבי שכונת 'בית וגן' למעמד רב רושם של 'הכנסת ספר תורה' חדש להיכל הישיבה שנתרם ע"י משפחת חלאק מברזיל, אשר הגיעו במיוחד לאירוע עם משלחת גדולה מברזיל.

המעמד נפתח בכתיבת האותיות בביתו של הרב אברהם חלאק , מראשי הישיבה, בהשתתפות גדולי ראשי הישיבות, רבני קהילות רבים בארה"ק ובחו"ל. יחד עם שלוחי ציבור רבים. בסיום הכתיבה יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר ברחובות 'בית וגן' אל עבר קרית הישיבה , כאשר הרחובות עצרו מלכת ובני הישיבה מפזזים לכבוד התורה. בהגיע הספר לקריית הישיבה נמשכו הריקודים, עד להכנסתו לתוככי ארון הקודש. לאחר מכן נאספו בני הישיבה לסעודת מצווה באולם חדר האוכל שע"י הישיבה.