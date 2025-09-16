כיכר השבת
זכר צדיק לברכה

טיש ואירוסין: כך ציינו באלכסנדר את הילולת האדמו"ר הי"ד שנרצח בטרבלינקה

מאות חסידי אלכסנדר השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר לזכר האדמו"ר הרביעי מאלכסנדר, בעל ה"עקידת יצחק" הי"ד שנרצח בשנות השואה במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' | בטיש שולב עם שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | יהודה פרקוביץ השתתף ומגיש תיעוד (חסידים)

הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)

מאות חסידי אלכסנדר התאספו אמש (שני) אור ליום כ"ג אלול, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר, לרגל יום ההילולא של זקינו האדמו"ר הרביעי בשושילתא דדהבא, בעל ה"עקידת יצחק" זצוק"ל הי"ד, שנרצח על קידוש ה' במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' ביום זה בשנת תש"ב, ונחשב מהדמויות הרוחניות הבולטות שהנהיגו את חצר הקודש אלכסנדר בתקופת השואה האיומה.

בתחילת הטיש ערך הרבי סיום מסכת לזכר נשמתו של האדמו"ר הי"ד, ובהמשך, הרחיב בדברי תורתו במשנתו הטהורה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות.

הטיש נערך בשילוב שמחת התנאים של הכלה, נכדתו של האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר, חתן האדמו"ר מקומרנא, עב"ג החתן, נכד האדמו"ר מביאלא פשיסחא בני ברק.

הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא באלכסנדר (צילום: יהודה פרקוביץ)

