מאות חסידי אלכסנדר התאספו אמש (שני) אור ליום כ"ג אלול, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר, לרגל יום ההילולא של זקינו האדמו"ר הרביעי בשושילתא דדהבא, בעל ה"עקידת יצחק" זצוק"ל הי"ד, שנרצח על קידוש ה' במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' ביום זה בשנת תש"ב, ונחשב מהדמויות הרוחניות הבולטות שהנהיגו את חצר הקודש אלכסנדר בתקופת השואה האיומה.

בתחילת הטיש ערך הרבי סיום מסכת לזכר נשמתו של האדמו"ר הי"ד, ובהמשך, הרחיב בדברי תורתו במשנתו הטהורה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות.

הטיש נערך בשילוב שמחת התנאים של הכלה, נכדתו של האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר, חתן האדמו"ר מקומרנא, עב"ג החתן, נכד האדמו"ר מביאלא פשיסחא בני ברק.