בגילו המופלג: האדמו"ר קבע מזוזה וערך טיש מיוחד בבית הר"מ הוותיק 

ממרומי גילו, הגיע זקן אדמו"רי בורו פארק, למעמד קביעת מזוזה בפתח הבית של הרה"ג ר' חיים מיכל כהן ממעלניק, ר"מ ומשפיע רוחני בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בב"פ | האדמו"ר קבע מזוזות והסב לטיש לחיים במקום (חסידים)

האדמו"ר ממונקאטש בקביעת מזוזה בבית הרה"ג חיים מיכל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
1
בן כמה הוא?
איש יהודי

