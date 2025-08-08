בגילו המופלג: האדמו"ר קבע מזוזה וערך טיש מיוחד בבית הר"מ הוותיק
ממרומי גילו, הגיע זקן אדמו"רי בורו פארק, למעמד קביעת מזוזה בפתח הבית של הרה"ג ר' חיים מיכל כהן ממעלניק, ר"מ ומשפיע רוחני בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בב"פ | האדמו"ר קבע מזוזות והסב לטיש לחיים במקום (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ השתתפו בשמחת בר המצווה לחתן המצוות 'משה יהושע הגר', נכד האדמו"ר מויז'ניץ, בשילוב שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | במעמד ערך חתן המצוות סיום מסכת והאדמו"ר הודיע על נסיעתו הקרובה לגרמניה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, בעיר התורה לייקווד, לשם הגיע לנחם אבלים אצל הנגיד רבי מרדכי בארהאנד, על פטירת בנו החשוב רבי נפתלי משה ז"ל, הרבי ניחם את האבלים שעה ארוכה, ובפרט את הילדים הצעירים והאלמנה תחי' | משם הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו בעיר, ולאחר מכן למעמד קביעת מזוזות בחנות הבשר החדשה שתחת השגחתו המהודרת | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים במרכז החסידות ברחובות, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מקרעטשניף בת לבנו הגה"צ אב"ד קרעטשניף בברכפלד חתן אב"ד ספינקא י-ם, עם החתן נכד האדמו"ר מקאלוב - ארה"ב, בן לבנו אב"ד קאלוב ביתר וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (חסידים)
ברוב פאר והדר, מתוך שבח והודאה לה' יתברך, התכנסו אלפי חסידי ברסלב בראשות זקני החסידים למעמד סיום לימוד מחזור ל' ותחילת לימוד מחזור ל"א בספה"ק ליקוטי מוהר"ן, בהיכל העירוני 'פריימן' בביתר עילית • גדולי וחשובי המשפיעים נשאו דברים בחשיבות הלימוד היומי המאוחד • צפו בתיעוד (חסידים)
נשגב מבינת אנוש להבין את עבודתם הטמירה של גדולי ישראל בעת שהותם בנופש אי שם בהרים | 'כיכר השבת' בסקירה מקיפה של כל מנהגי הקודש - יעדי הנופש המועדפים, "תיקון הניצוצות" בפסגות רמות והפרשת חלה של הרבנית במטבח המלון | וגם, איך משלמים האדמו"רים על חופשה במלון בעסקת 'ברטר' ואיזה אדמו"ר נוהג לטבול במקווה - מיד עם חזרתו מימי הנופש? | כל הפרטים על המשמעות הרוחנית מאחורי ה'בנאות דשא' (חסידים)
בבית מדרשו בעיירת הנופש בניו העמפשיר, קונן האדמו"ר מסאטמר על חורבן בית המקדש, בקול בוכים המעורר לבבות | לקראת יום תשעה באב, הגיעה קבוצה מבחירי תלמידי ישיבתו הרמה ב'קריית יואל', לשהות בצל הקודש, ולהתבשם מאור קדושתו ותורתו של האדמו"ר בימים אלו | צפו בתיעוד (חסידים)
בתיעוד מרהיב שתיעד הצלם חיים גולדברג, נצפתה קבוצת אברכים צעירים מחסידות בעלזא באירוע חינוכי וחברתי בחורשת יער סמוך לבית שמש | במהלך ערב הגיבוש נצפו האברכים סועדים ליבם סביב מדורה ושומעים דברי נועם מפי משפיעים ומגידים במסגרת ימי בין הזמנים | צפו (חרדים)
לנוכח המצב הקשה השורר בארה"ק, הזמין האדמו"ר מויז'ניץ את כלל בעלי היכולת של החסידות למעמד מיוחד במושב אורה, שם שוהה למנוחה בימין אלו, במטרת קודש שכל אחד יקבל על עצמו החזקת אברך כולל למשך שנה | הנדיבים שקיבלו על עצמם את עול ההחזקה זכו להתברך אישית מהאדמו"ר (חסידים)
תָּאַנְנוּ לִשְׁפּוֹךְ דְּמָעוֹת כַּמַּיִם • תשעה באב בחצה"ק קרעטשניף - קריית גת | תיעוד מלא מהיום הגדול בצילו של האדמו"ר שהלך יחף ללא מנעלים לרגליו, החל מקריאת מגילת איכה - אמירת הקינות - הבדלה וקידוש לבנה במוצאי צום תשעה באב כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אבותיו הק' למעלה בקודש (חסידים)
אלפי חסידי צאנז נרגשים מלראות את התיעוד המיוחד של מורם ורבם, האדמו"ר מצאנז, מתאבל על חורבן ירושלים במעונו שבקיסריה, שם שוהה למנוחה בימים אלו | ברגעים מרגשים אלו, נצפה האדמו"ר כדמות דיוקנו של אביו הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל, אשר איתן מושבו ב'יוניון סיטי' שבניו ג'רזי, שהה יחד עם כלל תלמידי ישיבתו במחנה החסידות בהרי הקאנטרי, שם קונן על חורבן בית המקדש הן ביום והן בלילה, תוך שהוא מעורר את הקהל בדברים בשיחת חיזוק שמסר במקום, להרבות בתפילות למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
ביקור מפתיע ומעורר רגש: הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, הגיע לביקור בזק באנטווערפן, במהלכו ביקר ביקור מיוחד בכלא המקומי לחיזוק חסיד גור | הביקור נערך בליווי רב בתי הכלא המקומיים הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, חותנו של הרבי מסאדיגורה (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה הקיץ של בחורי החסידות, שם ערך את השלחה"ט לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'קדושת ציון' זי"ע הי"ד | עם הגעתו של האדמו"ר לשערי המחנה, קידמו בחורי החסידות את פניו בשירה ובזימרה מתוך עוז וחדווה (חסידים)
האדמו"ר מקראלי שהה ביום צום תשעה באב במחנה 'קראלי' שבהרי הקאנטרי בארה"ב | בצאת הצום, לאחר קידוש לבנה על מדשאות המתחם, ערך הרבי טיש יארצייט לרגל הילולת הרה"ק ה'חוזה מלובלין' זי"ע, שהסתלק ביום תשעה באב | צפו בתיעוד (חסידים)
