"לא נראה כמותו ביבשת"

ארמון של טהרה: האדמו"ר מוויז'ניץ לונדון חנך את המקווה המפואר באירופה

במעמד רב רושם ובהשתתפות האדמו"ר מוויז'ניץ לונדון, נחנך המקווה החדש בביהמ"ד "תפארת שמואל" בקענווי איילענד • בני הקהילה: "מדובר בסטנדרט של פאר והידור שלא נראה כמותו ביבשת" • סיקור ותיעוד (חרדים)

חנוכת המקווה בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)

שמחה של מצווה בקהילה היהודית בקענווי איילענד שבלונדון הבירה, ברוב פאר והדר נערך השבוע מעמד "חנוכת הבית" למקווה הטהרה החדש והמפואר שנבנה בצמוד לבית המדרש הגדול "תפארת שמואל". המבנה, נחשב לפי כל קנה מידה לאחד המקוואות המפוארים, הגדולים והמשוכללים ביותר באירופה כולה.

הקהילה החרדית בקענווי איילענד, שהפכה בשנים האחרונות לאבן שואבת למאות משפחות, חגגה את השלמת הפרויקט האדיר שארך זמן רב. המקווה החדש לא נבנה רק כצורך פונקציונלי, אלא כארמון של ממש, תוך הקפדה על הידורים הלכתיים מחמירים לצד אדריכלות יוקרתית ורמת גימור יוצאת דופן, המעניקה חווית טהרה ברווחה ובכבוד.

שיאו של המעמד היה בביקורו המרומם של האדמו"ר מוויז'ניץ לונדון. האדמו"ר, המלווה את התפתחות הקהילה מקרוב, הגיע לסייר במבנה החדש יחד עם רבני הקהילה והעסקנים שעמלו על הקמת המקווה.

במהלך הסיור, עמד האדמו"ר מקרוב על סידורי ההידור וההנדסה המורכבת, והביע את קורת רוחו המרובה מההשקעה האדירה בכל פרט ופרט, הן בצד ההלכתי והן בצד האסתטי.

לאחר הסיור נערך מעמד "לחיים" חגיגי בהשתתפות נדיבי המקווה ובוניו. האדמו"ר נשא מדברות קודשו ועמד על חשיבותה של מצוות הטהרה כבסיס לקדושת עם ישראל. בדבריו בירך את העוסקים במלאכה ואת התורמים הנכבדים שהזילו הון רב למען הקמת המבנה המפואר, וציין כי זהו בית של קדושה שיביא ברכה לכל האזור כולו.

בני הקהילה המקומית ציינו בהתרגשות כי חנוכת המקווה מהווה צעד ענק בביסוסה של קענווי איילענד כמרכז תורני מוביל, המספק את כל השירותים הרוחניים ברמה הגבוהה ביותר, ללא צורך לנדוד למרחקים.

חנוכת המקווה בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
