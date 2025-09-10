כיכר השבת
ברכת השנים

לאחר האשפוז: המפגש המיוחד בין שני האדמו"רים בירושלים

האדמו"ר מצאנז שהגיע אמש לקבלת קהל עדתו בעיה"ק ירושלים לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע לביקור במעונו של האדמו"ר מבעלזא, לדרוש בשלומו הטוב לאחר האשפוז שבוע שעבר, ולברך ולהתברך בברכת השנים (חסידים)

האדמו"ר מצאנז בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: משה גולדשטיין)

