לאחר האשפוז: המפגש המיוחד בין שני האדמו"רים בירושלים

לרגל יום היארצייט של אמה של מלכות, הרבנית הצדקנית מבאבוב ע"ה, א"ח האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' זי"ע, פקד בנה, האדמו"ר מבאבוב את ציונה בסמוך לחלקת אוהל צדיקי בית באבוב בבית העלמין בניו ג'רזי, וכן ירד לפני התיבה לתפילות היום, וערך טיש לחיים בסיום התפילה | צפו בתיעודים (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון ערך האדמו"ר מתולדות אהרן ביקור הוד בקרב מאות מחסידיו המתגוררים בעיר בית שמש | האדמו"ר שהה בעיר במשך שבוע ימים, שהיו ימי אורה עבור קהל החסידים שזכו להסתופף בצל הקודש, לשמוע הדרכותיו, ולקבל ברכותיו לקראת ימי הרת עולם | צפו בתיעוד המסכם את הביקור שנחקק בליבם של החסידים לעד (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, האדמו"ר שהתרגש לקדם את פני האורח הרם, כיבדו לשבת על כסאו, ובמהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים והנהגות קודש מגדולי הצדיקים בחודשי אלול ותשרי | צפו בתיעוד מהביקור (חסידים)
לראשונה בתולדות חסידות ויז'ניץ: לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ, הקדימו את אמירת הסליחות במוצאי שב"ק לשעה 10:30, במקום בשעה 12:30 בחצות הלילה | האדמו"ר אשר אושפז במוצאי שבת האחרון שוחרר הבוקר מבית החולים (חסידים)
אדמו"רים, רבנים וקהל נכבד השתתפו בשמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי עקיבא סופר, גאב"ד ערלוי בני ברק בן לבנו הרב יעקב יצחק סופר, חתן הרה"ג רבי פרץ טוביה שטיינמץ, מראשי כולל ויז'ניץ באלעד, וחתן האון רבי יואל טוביאס, רבה של שיכון ו' (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים השתתפו בשמחת ה'שבע ברכות' המרכזית בחצה"ק ספינקא רמת אהרן, אולם החתן ואביו, האדמו"ר בחרו דייקא לצאת במחול נלהב, עם שני הבדחנים היקרים והחשובים, מדמויות ההוד בבני ברק של מעלה, הרב נפתלי פוקס והרב בצלאל דים, שזוכים לשמח לב אלוקים ואנשים רבות בשנים | שוקי לרר השתתף, הצטרף לריקוד ומגיש גלריה (חסידים)
המוני חסידי שומרי אמונים מכל רחבי הארץ חגגו בסוף השבוע האחרון את שמחת בית צדיקים, בנישואי בנו של האדמו"ר משומרי אמונים בני ברק, עב"ג בת זקוניו של האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים | הצלם א. אייזנבאך השתתף בשמחה ומגיש גלריה עוצמתית (חסידים)
ברוב פאר והדר התקיימה מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בחיפה, לעילו נשמת הרה"ג ר' שלום ישראל דירנפלד זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ואמונה', של חסידי בעלזא, שנפטר לפני כחודש | שמואל שנקר תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
שבת התרוממות והתחזקות עברה על בני קהילת ויז'ניץ בעפולה עילית, עם בואו של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, לשבות בעיר | במהלך השבת ערך הרב התוועדויות לפני קהילות החסידים בעיר, והכין את הציבור לקראת הימים הנוראים בדברי חיזוק מיוחדים (חסידים)
מחזה מרגש נרשם בשבוע האחרון במעונו של האדמו"ר מתולדות משה בירושלים, כאשר בחורים מצטיינים מישיבת "תולדות אהרן", הגיעו להתברך לקראת הימים הנוראים הבעל"ט | במהלך המעמד פצחו הבחורים בשירת ניגוני הקודש שחוברו על ידי האדמו"ר מתולדות אהרן, השירה העוצמתית והמרגשת מילאה את החדר, וברגעים נדירים נראו דמעות התרגשות זולגות מעיני הרבי מתולדות משה | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני תושבי לייקווד נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת בית צדיקים, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי בת האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקנוויין, שקם אתמול מימי השבעה על פטירת אחותו הרבנית הצדקנית מקימישע לעיק ע"ה | בשמחה השתתפו כלל אדמו"רי ורבני העיר לצד המוני חסידים ואנשי מעשה (חסידים)
כפי שדיוחנו באריכות, בסוף שבוע שעבר נחת האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חזרה למעונו בלונדון הבירה לאחר תקופה ממושכת ששהה בארה"ב |בליל שישי האחרון התאספו כלל החסידים יחד עם המונים מתושבי העיר למעמד 'קבלת פנים' רבתי בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות, שם זימרו ניגוני הלל והודאה לפני בורא כל יצור על רוב חסדיו שעשה עמם (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שחזר שבוע שעבר מימי מנוחה בשווייץ וממסע קירוב רחוקים בחו"ל, שבת השבת למנוחה בעיה"ק צפת כהכנה לקראת הימים הנעלים הבאים לשלום | האדמו"ר ערך את השבת בביהמ"ד לעלוב בעיר העתיקה (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן ששהה במהלך שבוע האחרון בעיר בית שמש, לצורך קבלת קהל עדת מרעיתו תושבי העיר, בתפקאי דרחמי לקראת ימי הרת עולם הקרבים ובאים לקראתנו לשלום, פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד של החסידות בעיר | יעקב לדרמן מגיש תיעוד (חסידים)
