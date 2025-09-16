טפח טפחיים מעל הקרקע רגע קסום בחתונה: צפו כשהאדמו"ר התרומם באוויר בריקוד בנישואי בתו קהל נכבד של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מוויטעפסק, עם החתן נכד האדמו"רים מסערעדנא וקאסוב ירושלים | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בשיאה של השמחה, רקד האדמו"ר מוויטעפסק את ריקוד ה"מצווה טאנץ" לפני הכלה, בדבקות עליונה עד שנראה מתרומם טפח טפחיים מעל הקרקע (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:38