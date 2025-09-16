רגע קסום בחתונה: צפו כשהאדמו"ר התרומם באוויר בריקוד בנישואי בתו
קהל נכבד של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מוויטעפסק, עם החתן נכד האדמו"רים מסערעדנא וקאסוב ירושלים | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בשיאה של השמחה, רקד האדמו"ר מוויטעפסק את ריקוד ה"מצווה טאנץ" לפני הכלה, בדבקות עליונה עד שנראה מתרומם טפח טפחיים מעל הקרקע (חסידים)
שמחת החתונה לבן האדמו"ר מביאלא בית שמש, עב"ג הכלה בת הרב אהרן וואזנר חתן הגה"צ רבי משה חיים אפרים פאדווא, גאב"ד לאנדאן לרפו"ש | בשמחה השתתפו קהל נכבד של רבנים שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים, כשבשיאו נשא דברי תורה המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל | צפו בתיעוד (חסידים)
בביתר עילית נחוגה שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"רים מקוזמיר וקומרנא ארזי הבירה, בן להרב שאול ידידה טאוב, עם הכלה, בת להרב ישראל משה הפשטיין, ונכדת האדמו"רים מאמשינוב ארה"ב וזווהעיל זצ"ל | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה ונכבדה זו (חסידים)
בהתרגשות דקדושה קבע האדמו"ר ממיאלען את המזוזות בפתח בית מדרשו החדש בשכונת מתחם הסופרים בצפון ב"ב | במעמד שהתקיים במוצאי שב"ק שולבה גם התחלת כתיבת ספר תורה | במעמד השתתפו רבני השכונה, ראש העיר, חברי העירייה לצד החסידים שכבר נשארו לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך (חסידים)
מאות חסידי אלכסנדר השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר לזכר האדמו"ר הרביעי מאלכסנדר, בעל ה"עקידת יצחק" הי"ד שנרצח בשנות השואה במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' | בטיש שולב עם שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | יהודה פרקוביץ השתתף ומגיש תיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך אמש (שני) האדמו"ר מתולדות אהרן, במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לברך ולהתברך בברכת השנים | במהלך הביקור מזג האדמו"ר מתולדות אהרן יין לתוך גביעו של הפוסק, למלא את דברי הגמרא "הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים" | בסיום הביקור העניק הפוסק לאדמו"ר את ספרו 'תשובות והנהגות', ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
נגידי חצה"ק שומרי אמונים, זכו להסב על שולחן מלכים בשמחת שבע הברכות לרגל נישואי בת זקוניו של האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים, עם החתן בן האדמו"ר משומרי אמונים ב"ב | אל המסיבה הוזמנו התורמים הכבדים שתרמו מאה אלף שקל לטובת הרחבת בית המדרש של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | השמחה נחגגה באירוע בוטיק בצפת העתיקה (חסידים)
לפני אמירת הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה, הפריש הרבי מסערט ויז'ניץ תרומת צדקה לקופת החסד של החסידות, לאחר מכן עבר לפני התיבה לאמירת הסליחות, כשכלל החסידים מצטרפים לתפילה הנרגשת, תוך שפרחי החסידים עומדים על הגלריות שנבנו במיוחד לקראת חגי תשרי הבעל"ט (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 התאספו בלבבות נרגשים בראשית השבוע לאמירת סליחות הראשונות עם האדמו"ר, בהיכל ביהמ"ד הגדול הישן, המעמד צוין כרגע היסטורי וטעון במיוחד, שכן אלו היו מהתפילות האחרונות במבנה המיתולוגי, לפני המעבר הצפוי למשכנם החדש והמפואר היכל ביהמ"ד הגדול בטבורה של שכונת בורו פארק | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק, נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס ברוב פאר אל היכל הישיבה נדבת הרה"ח ר' צבי שלום פרקש | את המעמד פיאר ראש הישיבה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא את המשא המרכזי לפני בחורי החמד שחזו במעמד | לציין שהבחורים התכוננו למעמד בלימוד חמש שעות רצופות | צפו בתיעוד (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת אירוסי הכלה בת הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועהיל, ונכדת הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד 'קהל מחזיקי הדת בעלזא'. עם החתן לבית משפחת באב"ד המפוארת | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה (חסידים)
קהל המונים ועל צבאן אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בכירים, נטלו חלק בשמחת נישואי בת הרה"צ רבי דוד יונה וואזנר, בן הגה"צ ר' אברהם אלי' וואזנר, אבד"ק 'מחשבת הלוי', חתן הגה"צ ר' טובי' שטרן, גאב"ד מירון, עב"ג החתן בן הרב שמשון דויטש, חתן הגה"צ רבי פנחס שנייבאלג, ראש ישיבת ויז'ניץ בלונדון | במעמד קבלת הפנים נשא המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן דברי רחמים והתעוררות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון מאות חסידים מכל רחבי הארץ, שבאו להשתתף במעמד הסליחות הראשונות בראשותו של האדמו"ר מערלוי | החסידים שגדשו את ההיכל מפה לפה, עמד בדומיה מתוחה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה בקולו הערב (חסידים)
מתוך שלהבת אש קודש התאספו כלל חסידי מבקשי אמונה, ולעלוב ירושלים, בהיכלי בתי מדרשם בעיה"ק ירושלים, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"רים | בסיום אמירת הסליחות זכו החסידים לעבור ולהתברך בכל מילה דמיטב, בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התכנסו ביום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל ביהמ"ד הגדול והמיתולוגי של החסידות בשכונת ווילאמסבורג שחודש זה עתה | טרם אמירת הסליחות עורר הרבי את הקהל בדברי התעוררות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי פינסק קרלין התאספו לאמירת הסליחות הראשונות בשאטער הענק בסמוך להיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים | האדמו"ר, עטוף בטלית שאולה, ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בקול אדיר וחזק שעורר את כל הקהל לתשובה (חסידים)
כלל בחורי ישיבת 'חכמי לובלין', לצד חסידי 'שבט הלוי' התאספו באשמורת בוקר יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הישיבה | לפני התיבה ירד ראש הישיבה - האדמו"ר משבט הלוי, עטוף בטליתו, כשמעת לעת געה בבכי נסער על עמוד התפילה, מחזה שעורר רגש עז בקרב כל הנוכחים (חסידים)
