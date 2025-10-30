אלפי חסידי סאטמר המאוגדים בחבורת הלימוד המיוחדת של החסידות, 'יסודי התורה', התכנסו השבוע למעמד מרגש ומיוחד במינו באולם מפואר בפנסילבניה לרגל סיום לימוד חצי הש"ס, במסגרת המסלול התורני של החבורה.

האירוע נפתח בסדר לימוד, שבו ישבו אלפי החסידים במשך שעות ארוכות ועסקו בהתמדה ובעיון בתורה. שיאו של סדר הלימוד היה כאשר האדמו"ר מסאטמר הופיע במעמד וסייר בין השורות בין אלפי החסידים שהיו שקועים בלימודם.

לאחר הלימוד המשותף, נשא האדמו"ר שיעור מקיף ומעמיק במסכת בבא קמא, מסכת זו פותחת את לימוד המחצית השנייה של הש"ס, ועל ידי השיעור פתח הרבי באופן רשמי את מחזור הלימוד החדש של חבורת 'יסודי התורה'.

עם סיום סדר הלימוד הסבו כל הקהל לסעודת מצווה כיד המלך, בשיאו פרצו אלפי החסידים בריקודי שמחה סוערים שנמשכו דקות ארוכות. אלפי הלומדים, גדולי תורה ואנשי מעשה, רקדו ופיזזו לכבוד התורה , מתוך שמחה והודיה על הזכות שהגיעה לידיהם לסיים חלק משמעותי כל כך בלימוד התלמוד.

בשעות הקטנות של הלילה נשא הרבי דברות קודש במשך שעה ארוכה.