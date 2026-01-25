כמדי שנה בימי השובבי"ם, הגיע גם השנה הגה"צ גאב"ד קרלסבורג מארצות הברית לשהות באתרא קדישא מירון, כשהוא ממשיך את מנהגו המקודש של אביו הגה"צ בעל ה"מראה יחזקאל" מקרלסבורג זצ"ל.

במהלך השבת נהרו רבים מתושבי האזור ומבקרים השוהים במירון להשתתף בתפילות ובעריכת השולחנות בבית מדרשו של הגאב"ד במושב. רגעים מיוחדים נרשמו בעת רעוא דרעווין, אז נשא הגאב"ד דברי התעוררות וכיסופים כנהוג בימי השובבי"ם.

בתיעוד שהגיע לידינו מסעודה שלישית, נראה הגאב"ד כשלצידו יושב גיסו, הגה"צ דומ"ץ סאטמר בורו פארק, שהגיע אף הוא למירון.