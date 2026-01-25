כיכר השבת
לצד גיסו הדיין

בדרכי אביו זצ"ל: גאב"ד קרלסבורג בשבת שובבי"ם באתרא קדישא מירון • תיעוד

כמנהגו של אביו זצ"ל, הגה"צ גאב"ד קרלסבורג, שהגיע מארה"ב לימי השובבי"ם, ערך את השבת באתרא קדישא מירון • צפו בתיעוד מסעודה שלישית בבית מדרשו במושב, לצד גיסו דומ"ץ סאטמר בורו פארק (חסידים)

גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )

כמדי שנה בימי השובבי"ם, הגיע גם השנה הגה"צ גאב"ד קרלסבורג מארצות הברית לשהות באתרא קדישא מירון, כשהוא ממשיך את מנהגו המקודש של אביו הגה"צ בעל ה"מראה יחזקאל" מקרלסבורג זצ"ל.

במהלך השבת נהרו רבים מתושבי האזור ומבקרים השוהים במירון להשתתף בתפילות ובעריכת השולחנות בבית מדרשו של הגאב"ד במושב. רגעים מיוחדים נרשמו בעת רעוא דרעווין, אז נשא הגאב"ד דברי התעוררות וכיסופים כנהוג בימי השובבי"ם.

בתיעוד שהגיע לידינו מסעודה שלישית, נראה הגאב"ד כשלצידו יושב גיסו, הגה"צ דומ"ץ סאטמר בורו פארק, שהגיע אף הוא למירון.

גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )
גאב''ד קרלסבורג במירון (צילום: מ. אדלר )

