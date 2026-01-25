כיכר השבת
הפתיע את החסידים

שינוי המנהג בבית זוועהיל: החתן הופיע בגרביים לבנות בשבת העלייה לתורה

מאות חסידי זוועהיל שבתו בשבת האחרונה בצילו של האדמו"ר בעיר ביתר עילית, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו – שבת העלייה לתורה לבנו | לקראת השבת הופיעו אורחים רמי מעלה וקהל חסידים רב לשבות בצל הקודש |במהלך השבת נהרו המוני תושבי העיר להתבשם מאורו של האדמו"ר בתפילות ובטישים שנערכו במתנ"ס 'פריימן' בעיר | א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה מערב ומוצאי שב"ק (חסידים)

2תגובות
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)

מאות חסידי זוועהיל שבתו בשבת האחרונה בצילו של האדמו"ר בעיר ביתר עילית, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו – שבת העלייה לתורה לבנו החתן הרב זאב גולדמן שליט"א, לקראת חתונת השבוע.

עין חדה יכלה להבחין בפרט מעניין בלבושו של החתן: בשונה ממנהג אדמו"רי ורבני חצר הקודש זוועהיל שנהגו עד כה שלא לגרוב גרביים לבנות בשבת, החתן הרב זאב גולדמן הופיע בשבת השמחה כשהוא גורב גרביים לבנות כמנהג רוב חצרות החסידות. השינוי במנהג מגיע לרגל היותו חתן אצל האדמו"ר מטרעבישאן, שם נהוג לגרוב גרביים לבנות.

לקראת השבת הופיעו אורחים רמי מעלה וקהל חסידים רב לשבות בצל הקודש. לצד דודיו ואחיו של האדמו"ר, פיארו את שולחן המזרח המחותן, האדמו"ר מטרעבישאן, וגיסו של האדמו"ר מזוועהיל, האדמו"ר מרחמסטריווקא ספרינג וואלי.

במהלך השבת נהרו המוני תושבי העיר להתבשם מאורו של האדמו"ר בתפילות ובטישים שנערכו במתנ"ס 'פריימן' בעיר, שהוכשר במיוחד לארח את הקהל הרב. במוצאי שבת, בזמן רבנו תם, התקיימה שמחת ה'פארשפיל' בליווי כלי זמר ושיר, כהכנה דרבא לקראת יום החתונה הגדול שייערך השבוע.

שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)
שבת אופריף בחצה"ק זוועהיל (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
גרביים לבנות? אולי יפה אבל זה לא היופי של זויהעל... אחרי קה''ק ר' שלמה'קה אף אחד לא העז לגרוב גרביים לבנות...
ירושלמי ותיק
1
ישנו רבי מזוועהיל בארה״ב, ויש לו דוד בירושלים, טוב היה עושה הכתב אם היה כותב סימן להכיר.
לא זוויעהל, זה ענף מאקעווא

עוד בחסידים ואנ"ש

הפתיע את החסידים

||
2

לצד גיסו הדיין

|

"לא נראה כמותו ביבשת"

||
2

חמירא סכנתא מאיסורא

||
53

מסע הנאמנים

||
2

בְּאׇהֳלֵי צַדִּיקִים

||
1

מאות אורחים בדרכם מחו"ל

||
6

הסגולה למוצ"ש

||
4

סיפור למוצאי שבת

||
1

בצילא דמהימנותא

||
1

וזוכר חסדי אבות

||
2

באהלי צדיקים

||
3

שמחת בית צדיקים

||
1

ברוב פאר והדר

||
1

התפתחות הקהילה בטבריה

||
1

זכותו תגן עלינו

||
1

כהן מיוחס ושיירי מצווה

||
1

קול צהלה ורינה

|

שובבי"ם בפאלם ספרינגס

|

כל רבני העיר נהרו

||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר