מאות חסידי זוועהיל שבתו בשבת האחרונה בצילו של האדמו"ר בעיר ביתר עילית, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו – שבת העלייה לתורה לבנו החתן הרב זאב גולדמן שליט"א, לקראת חתונת השבוע.

עין חדה יכלה להבחין בפרט מעניין בלבושו של החתן: בשונה ממנהג אדמו"רי ורבני חצר הקודש זוועהיל שנהגו עד כה שלא לגרוב גרביים לבנות בשבת, החתן הרב זאב גולדמן הופיע בשבת השמחה כשהוא גורב גרביים לבנות כמנהג רוב חצרות החסידות. השינוי במנהג מגיע לרגל היותו חתן אצל האדמו"ר מטרעבישאן, שם נהוג לגרוב גרביים לבנות.

לקראת השבת הופיעו אורחים רמי מעלה וקהל חסידים רב לשבות בצל הקודש. לצד דודיו ואחיו של האדמו"ר, פיארו את שולחן המזרח המחותן, האדמו"ר מטרעבישאן, וגיסו של האדמו"ר מזוועהיל, האדמו"ר מרחמסטריווקא ספרינג וואלי.

במהלך השבת נהרו המוני תושבי העיר להתבשם מאורו של האדמו"ר בתפילות ובטישים שנערכו במתנ"ס 'פריימן' בעיר, שהוכשר במיוחד לארח את הקהל הרב. במוצאי שבת, בזמן רבנו תם, התקיימה שמחת ה'פארשפיל' בליווי כלי זמר ושיר, כהכנה דרבא לקראת יום החתונה הגדול שייערך השבוע.