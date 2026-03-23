בקריית צאנז שבנתניה נחגגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, רב קריית ה'בעל שם טוב' בפתח תקווה וחתן האדמו''ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי''ע. חתן המצווה הוא בן לבנו, הרה"ג ר' חיים מוטצען, חתן הרה"ג רבי מנחם מנדל פאנעט בן האדמו"ר מדעעש זצ"ל.

במרכז סעודת המצווה הסב הדוד הגדול, האדמו''ר מצאנז, שפיאר את המעמד, נטל ידיו לסעודה לכבוד השמחה ונשא דברות קודש, שבו העלה את שלשלת היוחסין של חתן המצווה.

במהלך הסעודה נשא חתן הבר מצווה את ה'דרשה' המסורתית שבה פלפל בדרוש ובאגדה לקורת רוחם של זקניו וקהל המשתתפים.

כמו כן נשאו דברים אבי הבן והסבים, אשר העלו על נס את שלשלת הקודש ובירכו את חתן המצווה שיעלה במעלות התורה והחסידות.