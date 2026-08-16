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לישועת הכלל

במהלך הנופש; האדמו"ר מבאבוב 45 שפך שיח באוהל צדיקי בית סאטמר

האדמו"ר מבאבוב 45, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירה טשעסטער הסמוכה לקריית יואל שבמונרו, עלה לציון הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע לרגל יום ההילולא ושפך שיח לישועת הכלל והפרט | צפו (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בתפילה באוהל בית סאטמר (צילום: אייזיק ג.)

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סאטמרהאדמו"ר מבאבוב 45קריית יואליום ההילולא

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