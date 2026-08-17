בניו ג'רזי הילולא קדישא בקראלי | האדמו"ר בקע רקיעים באוהל קברו של אביו זצ"ל לרגל הילולת אביו הרה"ק מספינקא זצ"ל, ערך בנו האדמו"ר מקראלי סעודת הילולא רבתי בהשתתפות המוני החסידים, שם הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות • לאחר תפילת שחרית עלה בראש עדתו לאוהל בית ספינקא בניו ג'רזי להעתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ד' באלול | 17.08.26