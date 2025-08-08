כיכר השבת
שמחה כפולה

בר מצווה ואירוסין לנכדי האדמו"ר מויז'ניץ שהודיע על נסיעה לגרמניה

אלפי חסידי ויז'ניץ השתתפו בשמחת בר המצווה לחתן המצוות 'משה יהושע הגר', נכד האדמו"ר מויז'ניץ, בשילוב שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | במעמד ערך חתן המצוות סיום מסכת והאדמו"ר הודיע על נסיעתו הקרובה לגרמניה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

אלפי חסידי ויז'ניץ נטלו חלק השבוע בשמחת בית ויז'ניץ, שמחת הבר מצווה לנכדו של האדמו"ר מויז'ניץ, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, חתן המצוות 'משה יהושע הגר' - הנין הראשון הקרוי עם השם המקורי של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זיע"א.

לכבוד השמחה הגיע מארה"ב המחותן האדמו"ר מקוסון לייקווד.

בשמחה שולבה גם שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת הגה"צ אב"ד אלעד, עב"ג הבחור החתן בן הרה"ג ר' דוד הלברשטאם, נכד האדמו"ר מגארליץ וחתן הגה"צ רבי פנחס שטרן, אבד"ק ביליץ.

בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, מבני משפחת המלוכה, ואורחים רמי מעלה שהוזמנו ע"י המחותנים.

במהלך השמחה ערך חתן המצוות סיום מסכת, והאדמו"ר אמר קדיש, בהמשך נשא האדמו"ר אמרות קודש, במהלכם הודיע לחסידים כי הוא מתעתד להמריא לגרמניה לכמה ימים של טיפולים רפואיים, וביקש מהציבור שיעתירו לרפואתו.

כמו כן נשא המשב"ק הרה"ג ר' שאול גרינברגר דברים בשם האדמו"ר, בו ביקש מכלל בחורי ויז'ניץ, להירשם לישיבות של החסידות ברחבי הארץ.

בסיום השמחה נפרדו החסידים מהאדמו"ר בשירה אדירה, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום.

האדמו"ר צפוי להמריא במטוס פרטי בתחילת שבוע הבא לגרמניה, ויחזור לארץ לקראת שבת.

שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
2
מה יש לאדמו"ר מוויניץ לעשות בגרמניה, אני עד היום מסרב להגיע לגרמניה אפילו לחניית ביניים.
אברהם ממאה שערים
טיפולים למחלה הארורה
מידע
1
מלך ביופיו. הרבי מויז'ניץ מנהיג הדור. הקב"ה ימלא רחמים עליו להחלימו ולרפאותו להחזיקו ולהחיותו וינהיג עדת ישורון עד ביאת הגואל.
מנחם

