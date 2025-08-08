שמחת בית ויז'ניץ ( צילום: שוקי לרר )

אלפי חסידי ויז'ניץ נטלו חלק השבוע בשמחת בית ויז'ניץ, שמחת הבר מצווה לנכדו של האדמו"ר מויז'ניץ, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, חתן המצוות 'משה יהושע הגר' - הנין הראשון הקרוי עם השם המקורי של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זיע"א.