כיכר השבת
תיעוד דרמטי מהשטח

הישג היסטורי בלבנון: דגל ישראל הונף מעל מבצר הבופור

לוחמי סיירת גולני כבשו את המבצר האסטרטגי צפונית לנהר הליטני, במסגרת מבצע פיקודי נרחב להסרת האיום מעל יישובי הגליל. תיעודים דרמטיים מהשטח חושפים את רגעי השמדת תשתיות חיזבאללה וחיסול המחבלים ברכס המבוצר (צבא וביטחון)

לוחמי חדרו לעומק השטח הלבנוני, כבשו את מבצר הבופור המפורסם השוכן מצפון לנהר הליטני, והניפו בגאון את דגל ישראל מעל חורבותיו.

מדובר בהישג דרמטי ומשמעותי ביותר לצבא במלחמה הנוכחית, המהווה סגירת מעגל היסטורית ומנחיתה מכה אנושה על המורל של פעילי הטרור השיעים באזור.

לוחמי צה"ל במבצר הבופור (צילום: צה"ל)
הכיבוש הדרמטי התבצע כחלק ממבצע פיקודי נרחב ורב-זרועי שיזם פיקוד הצפון ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. מטרת העל של המבצע המורכב היא השמדת תשתיות תת-קרקעיות, חיסול ממוקד של , וחיזוק השליטה המבצעית הכללית של צה"ל בגזרה, לצורך הסרת איום הירי הישיר והפשיטות על יישובי אצבע הגליל והמושבה מטולה. במקביל להודעה הרשמית, צה"ל פתח את החסם המודיעיני ופרסם תיעודים חדשים ובלעדיים מתוך פעילותם הנועזת של כוחות סיירת גולני, אשר ניהלו קרבות פנים אל פנים בתוך מתחם המבצר המבוצר והביאו לטיהורו המלא מידי האויב.

"שברנו את מחסום הפחד"

ראש הממשלה הגדיר את כיבוש הבופור כ"שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים". "אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות - בסוריה, בעזה, ב. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על ישובנו", הבהיר.

נתניהו חזר על דברי המח"טים שאמרו לו: "ראש הממשלה, אנחנו מבצעים את המשימה. אנחנו מסתערים קדימה - וחיזבאללה נס על נפשו". ראש הממשלה הבטיח: "זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום".

