הישג היסטורי בלבנון: דגל ישראל הונף מעל מבצר הבופור

הכיבוש הדרמטי התבצע כחלק ממבצע פיקודי נרחב ורב-זרועי שיזם פיקוד הצפון ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. מטרת העל של המבצע המורכב היא השמדת תשתיות תת-קרקעיות, חיסול ממוקד של מחבלי חיזבאללה, וחיזוק השליטה המבצעית הכללית של צה"ל בגזרה, לצורך הסרת איום הירי הישיר והפשיטות על יישובי אצבע הגליל והמושבה מטולה. במקביל להודעה הרשמית, צה"ל פתח את החסם המודיעיני ופרסם תיעודים חדשים ובלעדיים מתוך פעילותם הנועזת של כוחות סיירת גולני, אשר ניהלו קרבות פנים אל פנים בתוך מתחם המבצר המבוצר והביאו לטיהורו המלא מידי האויב.

"שברנו את מחסום הפחד"

ראש הממשלה הגדיר את כיבוש הבופור כ"שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים". "אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות - בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על ישובנו", הבהיר.

נתניהו חזר על דברי המח"טים שאמרו לו: "ראש הממשלה, אנחנו מבצעים את המשימה. אנחנו מסתערים קדימה - וחיזבאללה נס על נפשו". ראש הממשלה הבטיח: "זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום".