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דרום לבנון בוער

השתלטות על "קן הצרעות": 50 מחבלים חוסלו - צה"ל טיהר את הסלוקי

בפעילות מורכבת שכללה תקיפות אוויריות מאסיביות וקרבות פנים אל פנים, השלימו כוחות חטיבה 7 ויחידת אגוז מבצע לטיהור המרחב האסטרטגי; עשרות מחבלים חוסלו ומאות תשתיות טרור שהיוו איום ישיר על יישובי הגליל הושמדו כליל (צבא וביטחון)

הלחימה בדרום לבנון עולה מדרגה: כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 בשיתוף עם לוחמי יחידת אגוז, תחת פיקוד אוגדה 36, השלימו ביממות האחרונות מהלך מבצעי רחב היקף להשגת שליטה בקו ההגנה הקדמי של ארגון ה – מרחב צפון נחל הסלוקי.

מדובר באזור שהוגדר כמוקד אסטרטגי עבור חיזבאללה, ושימש כתשתית מרכזית לשיגור רחפני נפץ וביצוע ירי תלול מסלול אינטנסיבי לעבר כוחות ויישובי אצבע הגליל ומטולה. המבצע נועד להסיר את האיום הישיר מעל ראשי התושבים בצפון.

במהלך הפעילות העצימה, ניהלו הלוחמים קרבות מרים מול חוליות מחבלים שהתבצרו בתאי שטח מורכבים. בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, השמידו הכוחות מאות תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-50 מחבלים. בחיפושים שבוצעו במבנים ובמרחבי המסתור, אותרו והוחרמו כמויות גדולות של אמצעי לחימה, בהם מטעני חבלה קטלניים, טילי נ"ט ומשגרים שהיו מוכנים לפעולה.

תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)

מצה"ל נמסר כי מדובר בנדבך נוסף בחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, כחלק מהמאמץ להרחקת כוחות הטרור מהגבול והבטחת ביטחונם של יישובי הצפון. הפעילות ההתקפית נמשכת, כאשר הכוחות בשטח מבהירים: לא יתאפשר לארגון הטרור לשוב ולבסס אחיזה באזור.

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צה"לטרורחיזבאללהדרום לבנוןרחפניםיחידת אגוזאוגדה 36טילי נ"ט

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