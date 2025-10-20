תחת אבטחה כבדה: מאות נהרו לפרעשבורג להילולת ה'חתם סופר'

בסוף השבוע האחרון, נהרו מאות יהודים מכל קצוות תבל לעיר פרעשבורג (ברטיסלבה), מקום מנוחתו של מרן ה'חתם סופר' זי"ע, לרגל יומא דהילולא שחל בליל שישי, כ"ה בתשרי.

בין מאות שנהרו נצפו הגה"צ ראש ישיבת ערלוי, מצאצאי בעל ההילולא, שהגיע יחד עם הרה"ח ר' אייזיק ראב משב"ק האדמו"ר, להעתיר בתפילה, וכן הרה"ח ר' חיים זעליג קורניצר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, אשר גם הוא מצאצאי בעל ההילולא.

אירועי ההילולא נערכו ע"י "מרכז החתם סופר" שבראשות גאב"ד פרעשבורג בלונדון, הגה"צ רבי שמואל לודמיר, אשר מארח במשך כל ימות השנה את כלל העולים לציון בבניין הגדול והמפואר הסמוך לקברו הקדוש.

קודם לכן, הגיעו אברכי הכולל "ישיבה על קברו" – מיזם שהוקם לאחרונה במקום, ללימוד רצוף בתורת בעל ההילולא.

שבת קודש בראשית נחוגה בהתרוממות הנפש על ידי קבוצות שנותרו לשבות בפרעשבורג, וגם ביום ראשון נמשכה העלייה ההמונית לציון – מישראל, ארה"ב ואירופה.