כיכר השבת
זכר צדיק לברכה

תחת אבטחה כבדה: מאות נהרו לפרעשבורג להילולת ה'חתם סופר'

מאות יהודים מרחבי העולם הגיעו בסוף שבוע האחרון לעיר ברטיסלבה שבסלובקיה לרגל יום ההילולא של ה'חתם סופר' | ביום ההילולא נערכו תפילות ברחבת הציון, וכן הוגשו סעודות הילולא לכלל הציבור הגדול במתחם החדש בסמוך לציון הקדוש | צפו בתיעוד (חרדים) 

הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)

בסוף השבוע האחרון, נהרו מאות יהודים מכל קצוות תבל לעיר פרעשבורג (ברטיסלבה), מקום מנוחתו של מרן ה'חתם סופר' זי"ע, לרגל יומא דהילולא שחל בליל שישי, כ"ה בתשרי.

בין מאות שנהרו נצפו הגה"צ ראש ישיבת ערלוי, מצאצאי בעל ההילולא, שהגיע יחד עם הרה"ח ר' אייזיק ראב משב"ק האדמו"ר, להעתיר בתפילה, וכן הרה"ח ר' חיים זעליג קורניצר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, אשר גם הוא מצאצאי בעל ההילולא.

אירועי ההילולא נערכו ע"י "מרכז החתם סופר" שבראשות גאב"ד פרעשבורג בלונדון, הגה"צ רבי שמואל לודמיר, אשר מארח במשך כל ימות השנה את כלל העולים לציון בבניין הגדול והמפואר הסמוך לקברו הקדוש.

קודם לכן, הגיעו אברכי הכולל "ישיבה על קברו" – מיזם שהוקם לאחרונה במקום, ללימוד רצוף בתורת בעל ההילולא.

שבת קודש בראשית נחוגה בהתרוממות הנפש על ידי קבוצות שנותרו לשבות בפרעשבורג, וגם ביום ראשון נמשכה העלייה ההמונית לציון – מישראל, ארה"ב ואירופה.

הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
ראש ישיבת ערלוי בהילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת מרן ה'חתם סופר' זי"ע בעיר פרעשבורג (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

ומי מצטרף לראשונה? | סיקור

|

מעורר הדים

|

זכר צדיק לברכה

|

מאחורי הקלעים

|

אחיו הגדול של הרב

|

שלושה דורות של תלמידים

|

היסטוריה ואקטואליה

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

קריאות נוקבות

||
2

צפו בתיעוד ענק

||
19

"פועלים להשבת הסדר"

|

בראשות גדולי מנהיגי העדות

||
21

משבר 'חוק הגיוס'

||
28

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר