במחאה המונית שנערכה אמש (חמישי - ליל שישי) מול שערי כלא 10, השתתפו אלפי חסידים, בראשות אדמו"רים ורבנים, שהביעו את התנגדותם למעצרים של תלמידי ישיבות בעוון לימוד תורה. המחאה, שהתקיימה לאחר עצרת של ראשי הישיבות, הדגישה את זעקת היהדות החרדית נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל.

בין המשתתפים הבולטים היו מרנן ורבנן גדולי ישראל: ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הגאון רבי אברהם סאלים, הגאון רבי שלמה מחפוד, הגאון רבי דוד כהן, ועוד רבנים רמי מעלה כל אחד לפי כבודו.

מצד העולם החסידי השתתפו: האדמו"ר מצאנז, שיצא מגדרו לצאת לאירוע בליל שישי, וכפי שידוע בשער בת רבים חשיבות יום זה אצל האדמו"ר המקדיש עיתותיו להכנה לקראת שבת קודש.

לצד האדמו"ר, השתתפו הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר בנו של האדמו"ר מגור, שלושת בניו של האדמו"ר מסלונים - הרה"צ רבי ישראל ברזובסקי רבם של חסידי סלונים בביתר, הרה"צ רבי משה ברזובסקי, ראש ישיבת סלונים בירושלים, ואחיהם הרה"צ רבי מרדכי ברזובסקי. שאף נשאו דברים חוצבי להבות אש בפני קהל עם ועדה.

במחאה שכללה תפילות, נאומים וזעקות מחאה, והמשתתפים קראו לשחרורם של האברכים העצורים. האירוע מהווה חלק מגל מחאות רחב יותר, שבו קהילות חסידיות רבות מביעות את התנגדותן למעצרים של לומדי תורה.

המחאה התאפיינה באחדות ובנחישות, והמשתתפים הביעו את מחויבותם להמשיך להיאבק למען זכויות לומדי התורה. הם הדגישו את חשיבות לימוד התורה והביעו את תקוותם לשחרורם המהיר של העצורים.

במהלך עצרת המחאה, נרשמה צפיפות רבה וחום כבד על יד שולחן המזרח. בשל כך, במטרה להקל על העומס הכריז המנחה: " משב"ק אחד לכל גדול"... ההכרזה נועדה לשמור על הסדר ולמנוע דוחק מיותר, תוך שמירה על כבודם של הרבנים הדגולים.