שלוש שנים חלפו מאז נדם קולו של האיש שהרעיד לבבות, הזמר והיוצר רבי מיכאל שניצלר ז"ל, ששיריו וסיפוריו הפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול הנשמה היהודית, ממשיך להותיר חלל עמוק בלב רבבות מעריציו. ביום שישי האחרון, אסרו חג פסח, צוין יום היורצייט השלישי במעמד מרגש ורב רושם על קברו בבית החיים במונסי.

כבר מצאת החג, החלה נהירה של המונים למקום. לצד בני המשפחה נראו זמרים ואמנים רבים שבאו להוקיר טובה לאיש שסלל עבורם את הדרך. המבקרים הרבים מצאו במקום אוהל מיוחד ומפואר שהוקם להדלקת נרות, אשר שימש כמוקד לתפילה ולזיכרון לאורך כל סוף יום היארצייט.

על הפקת האירוע המוקפדת ניצח במסירות ידידו הקרוב, המלחין מוטי אטיאס. אטיאס, שליווה את ר' מיכאל בחייו ובמותו, דאג שגם השנה המעמד יהיה חוויה רוחנית מעצימה ומכובדת, כראוי למי שהקדיש את חייו לשמח לבבות נשברים.

האווירה בציון הייתה מהולה בדמעות של געגוע לצד תחושת התעלות. המשתתפים שיתפו בזיכרונות על החיוך הנצחי של רבי מיכאל ועל הדרך הייחודית שבה ידע לגעת בכל נפש. "הוא אולי לא איתנו פיזית," אמר אחד המשתתפים בדמעות, "אבל כשאנחנו עומדים כאן ושרים את הניגונים שלו, מרגישים שהלב שלו ממשיך לפעום".