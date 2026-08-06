במעמד גדולי הדור | מאות הורים התכנסו לועידת חינוך בירושלים

מאות זוגות הורים מכל רחבי הארץ השתתפו בוועידת החינוך השנתית של 'מרכז האזינו', שנערכה בירושלים ועסקה בנושא שיח ותקשורת בין הורים לילדים.

במהלך הוועידה נשמעו דבריהם של מרנן ורבנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, לצד משאיהם של ראש הישיבה הגר"ד כהן וראש הישיבה הגר"י אייכנשטיין. כן נשאו דברים הרב שלמה ריין, הרה"ג רבי משה בלוי, הרה"ג רבי טוביה פולק, ד"ר אבידן מילבסקי, ד"ר ניתאי מלמד ויו"ר ומייסד המרכז הרב אלחנן גרוסבוים.

בהמשך התקיים רב־שיח מיוחד עם רבני המרכז בהשתתפות הגר"ח ויסבלום, הרב אבידן מילגרום והרב שמעון אורלנסקי, בהנחיית הרב יחזקאל גליק, שעסק בשאלות המעשיות העומדות לפתחם של הורים בדורנו.

לאורך יום העיון הוצגו כלים מעשיים לבניית קשר של אמון, הקשבה והשפעה בבית, מתוך ההבנה כי שיח והקשבה הם יסוד מרכזי בהעברת ערכים, בחיזוק הסמכות ההורית ובהעמקת הקשר בין הורים לילדיהם.

למשתתפים חולקה ערכה יוקרתית ובה מגזין מקצועי עם דברי גדולי הדור לצד משחק קלפים ייחודי שפותח במיוחד לעידוד השיח והתקשורת בבית של תורה.