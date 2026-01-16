רבי שלום ארוש התארח בכפר חב"ד במפגש מיוחד

הגר"ש ארוש בביקור בכפר חב"ד ( צילום: באדיבות המצלם )

ביקור מיוחד התקיים בבית מנחם בכפר חב״ד, כאשר הרה״צ רבי שלום ארוש, מראשי רבני ברסלב, הגיע למקום. את פניו קיבלו הגבאי הרוחני הרב משה הורוביץ, יחד עם העסקן הרב לוי אדרעי, המסייע לחסידי ברסלב בעיר אומן, והציגו בפניו את בית הכנסת הקרוי על שמו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל.