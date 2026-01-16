רבי שלום ארוש התארח בכפר חב"ד במפגש מיוחד

ביקור מיוחד התקיים בבית מנחם בכפר חב״ד, כאשר הרה״צ רבי שלום ארוש, מראשי רבני ברסלב, הגיע למקום. את פניו קיבלו הגבאי הרוחני הרב משה הורוביץ, יחד עם העסקן הרב לוי אדרעי, המסייע לחסידי ברסלב בעיר אומן, והציגו בפניו את בית הכנסת הקרוי על שמו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל.
במהלך הביקור קיבל הרב ארוש בנועם רב ובהתרגשות את הספר "האיר פני המזרח”, העוסק בקשרים המיוחדים שבין הרבי מחב"ד זצ"ל לבין הבבא סאלי זצ״ל ורבני יהדות המזרח.
בדבריו הזכיר הרב ארוש כי לפני שנים רבות התארח בשבת בכפר חב״ד בביתו של הגה"ח הרב יצחק גינזבורג, ואף ביקש אז לנסוע למעונו של הרב. בפגישה הנוכחית העלו המשתתפים זיכרונות מאותן שנים מיוחדות.
הרב ארוש ציין כי השבוע חל יום ההילולא של אדמו״ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך זיע"א.
