40 שנה להסתלקות: עשרות בהילולת רבי משה אהרן פינטו זצ"ל

קהל המונים הגיע מכל רחבי הארץ להילולת הרה"צ רבי משה אהרן פינטו זצ"ל מדמויות ההוד שהאצילו על העיר אשדוד בפרט ובכלל, במלאת ארבעים שנה להסתלקותו.

המעמד החל בסדר לימוד "תיקון כרת", באוהל הציון שבבית העלמין אשדוד בראשותו של בנו הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו, רבה הראשי של אשדוד, בהשתתפות רבנים, בני המשפחה וקהל רב.

קודם חצות לילה נשא דברים הגר"ח פינטו ואמר, זכותו של אבינו בעל ההילולא תגן בעד כל עם ישראל, במשך חייו היה כלוא 40 שנה, לא יצא מפתח מביתו, מי מסוגל ככה להתנהג, היה צעיר לימים אז כשהתחיל בסיגופין כך כל ימי חייו היה ספון בעבודת ה', ידע לכסות את עצמו ולברוח מכל פרסום מתוך ענווה ושיפלות.

בדבריו עמד על דמותו הנשגבה של אביו הרה"צ זצ"ל וציין שהיה העשירי בשושלת הקודש פאר היוחסין של צדיקי משפחת פינטו, עד רבינו הגדול רבי יאשיהו פינטו זיע"א הידוע בכינויו "הרי"ף דעין יעקב". ואכן, זכה הרמ"א פינטו זצ"ל, להיות "מיוחד לקדושה", בבחינת "העשירי יהיה קדש", בהיותו פרוש מענייני העולם הזה, חי חיי קדושה וטהרה, עד שהעפיל לדרגה עליונה כל כך, שהיה סגור ומסוגר בביתו ארבעים שנה! עוסק בתורה ובעבודה, במושגים שלא שמענו עליהם.

כדרכם של גדולי ישראל היה הרמ"א פינטו זצ"ל ענוותן ושפל ברך, וזכה לדבוק במידה זו עד שהגיע לבחינת "ונפשי כעפר לכל תהיה". העומדים לצידו חשו בעליל איך הרגשתו הפנימית היא עפר ואפר, לא רק שווה בין שווים, אלא פחות מכולם, אסקופה נדרסת, עבד לעם הקודש.

כאשר המון העם היה ניגש לנשק את ידו, היתה נפשו סולדת מכבוד זה, "עזבוני, אינני ראוי לכלום", היה מוחה בנוהגים כך. יתר על כן, כל איש שהיה מגיע אליו, יהיה מי שיהיה, היה קם ממקומו לכבוד אותו אדם, באומרו: "מי יכול לדעת חשיבותו האמתית של כל אדם". ובפעם אחרת השיב: "בכל יהודי מאיר ניצוץ א-לקי, ומפני אותו ניצוץ אני קם..."

כשהיו באים לביתו תלמידי חכמים, מבקשים להתברך מפיו וכנהוג לנשק את ידו קודם, היה משתמט מכך, באומרו: "מי אני, ומה אני, שתנשקו את ידי, ומדוע באתם לבקש ממני ברכה, הלא אתם, העוסקים כל ימיכם בתורה הקדושה, ברכתכם עמכם, ואינכם זקוקים לברכתי". לבסוף, לאחר שהיו מרבים להפציר בו, היה נעתר ומברך, אולם לא בלי שיקבל ברכה מאת המתברכים.

דברים קצרים נשא הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, כשציין את הזכות הגדולה לעירנו, שהצדיק בעל ההילולא טמון כאן בבית העלמין, אשר מהווה כמגן לכל בני העיר.

בדבריו ציין את עבודת הקודש אשר ממשיך בעוז ובגאון בנו המרא דאתרא הגר"ח פינטו, בכל עניני הקדושה והטהרה, אשר להם שותף באופן ישיר בעבודת הקודש ובכל עת מעודד על מנת להמשיך במלאכת שמים בכשרות במקוואות טהרה ושאר ענינים לביצור וחיזוק הדת.

בסיום הלימוד, נגשו לאמירת הסליחות ברוב עם, כשלפני התיבה עבר יד ימינו הרה"ג ר' אברהם בוגנים מ"מ רב מחלקת הכשרות.

לאחר הסליחות והתרת נדרים, הגר"ח פינטו ערך תפילה לביטול הגזרות הקשות מעם ישראל, לשלומם של החיילים והחטופים שישובו לביתם לחיים טובים ולשלום במהרה ויקרב קץ משיחנו במהרה.

למרות השעה המאוחרת הרבה אחר חצות לילה, קהל המונים נגשו לקבל את ברכת הגר"ח פינטו כאשר הפתיעו קבוצה שהגיע ממרוקו במיוחד כדי להשתתף בהילולא ולהתפלל בציון הצדיק.