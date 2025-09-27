מתוך חביבות המצווה: כך בחר ראש הישיבה את ארבעת המינים

שעות אחדות טרם כניסת שבת המלכה, ערב שבת שובה, נצפה ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, כשהוא מקדיש מזמנו היקר לעבודת הקודש של בחירת ארבעת המינים לקראת חג הסוכות הבעל"ט.

הגלריה המרהיבה מציגה את ראש הישיבה כשהוא בוחן בעיון רב את האתרוגים, הלולבים, וההדסים. התמונות מנציחות את הדקדוק וההידור במצווה, כשהוא מקפיד על כל פרט ופרט, כדרכם של גדולי הדור שמקיימים את המצוות בהידור רב.

בחירת ארבעת המינים על ידי ראש הישיבה היא מראה מרומם, המשלב יראת שמיים, מסירות ואהבת המצוות. התמונות משקפות את חשיבות ההכנה הרוחנית והמעשית לקראת החג, ומעניקות הצצה נדירה לרגעים אישיים של קדושה.