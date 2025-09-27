כיכר השבת
ערב שבת שובה

מתוך חביבות המצווה: כך בחר ראש הישיבה את ארבעת המינים

שעות אחדות לפני כניסת השבת, תועד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, כשהוא בוחר בקפידה את ארבעת המינים לחג הסוכות, תוך הקפדה על כל פרט והידור | דוד ארזני מגיש תיעוד מרהיב (חרדים)

הגרב"ד פוברסקי בבחירת ד' מינים (צילום: דוד ארזני)

שעות אחדות טרם כניסת שבת המלכה, ערב שבת שובה, נצפה ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, כשהוא מקדיש מזמנו היקר לעבודת הקודש של בחירת ארבעת המינים לקראת חג הסוכות הבעל"ט.

הגלריה המרהיבה מציגה את ראש הישיבה כשהוא בוחן בעיון רב את האתרוגים, הלולבים, וההדסים. התמונות מנציחות את הדקדוק וההידור במצווה, כשהוא מקפיד על כל פרט ופרט, כדרכם של גדולי הדור שמקיימים את המצוות בהידור רב.

בחירת ארבעת המינים על ידי ראש הישיבה היא מראה מרומם, המשלב יראת שמיים, מסירות ואהבת המצוות. התמונות משקפות את חשיבות ההכנה הרוחנית והמעשית לקראת החג, ומעניקות הצצה נדירה לרגעים אישיים של קדושה.

הגרב"ד פוברסקי בבחירת ד' מינים (צילום: דוד ארזני)
