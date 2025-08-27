מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל ( צילום: שוקי לרר )

רחובות בני ברק הושחרו מאדם היום - רביעי, כאשר אלפים ליוו למנוחות את הגאון המקובל רבי אלטר דוד חיים שטרן זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו בשיבה טובה לאחר תקופה של מחלה קשה.