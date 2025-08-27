מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
רחובות בני ברק הושחרו מאדם היום - רביעי, כאשר אלפים ליוו למנוחות את הגאון המקובל רבי אלטר דוד חיים שטרן זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו בשיבה טובה לאחר תקופה של מחלה קשה.
מסע ההלוויה יצא מביתו נאווה קודש של הצדיק ברחוב סוקולוב, שם נישאו הספדים מרגשים על ידי בניו הרבנים הגאונים. גם רבנים ומקובלים רבים ממקורביו של הרב הספידוהו כהלכה, ביניהם המקובל הגה"צ יעקב הדס, המקובל הגה"צ שלום ארוש, הרה"ג צבי רוזנטל ועוד.
במהלך מסע ההלוויה נצפו אדמו"רים, בהם האדמו"רים מדארג ומקרעטשניף, שבאו לחלוק כבוד אחרון לצדיק.
לקול זעקות שבר, נטמן רבי אלטר דוד חיים שטרן בבית העלמין ויז'ניץ שבפאתי העיר, בסמוך לקברו של מורו ורבו המובהק, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ"ל.
