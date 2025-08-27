כיכר השבת
דמעות ברחובות בני ברק

נפרדים מהמקובל: הגה"צ רבי אלטר דוד חיים שטרן זצ"ל הובא למנוחות

דרכו האחרונה | בלויית קורעת לב, ליוו אלפים למנוחות את המקובל הגה"צ אלטר דוד חיים שטרן זצ"ל | בהלוויה השתתפו אדמו"רים, רבנים ומקובלים בולטים שהספידו את הצדיק | המקובל נטמן סמוך לקבר מורו ורבו | שוקי לרר מגיש תיעוד דומע (חרדים)

2תגובות
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

רחובות בני ברק הושחרו מאדם היום - רביעי, כאשר אלפים ליוו למנוחות את הגאון המקובל רבי אלטר דוד חיים שטרן זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו בשיבה טובה לאחר תקופה של מחלה קשה.

מסע ההלוויה יצא מביתו נאווה קודש של הצדיק ברחוב סוקולוב, שם נישאו הספדים מרגשים על ידי בניו הרבנים הגאונים. גם רבנים ומקובלים רבים ממקורביו של הרב הספידוהו כהלכה, ביניהם המקובל הגה"צ יעקב הדס, המקובל הגה"צ שלום ארוש, הרה"ג צבי רוזנטל ועוד.

במהלך מסע ההלוויה נצפו אדמו"רים, בהם האדמו"רים מדארג ומקרעטשניף, שבאו לחלוק כבוד אחרון לצדיק.

לקול זעקות שבר, נטמן רבי אלטר דוד חיים שטרן בבית העלמין ויז'ניץ שבפאתי העיר, בסמוך לקברו של מורו ורבו המובהק, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ"ל.

מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלוויית המקובל הגה"צ רבי דוד חיים שטרן זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אבידה גדולה מאוד לעם ישראל שאי אפשר לתאר ספרים שלמים אפשר לכתוב על פועלו של הרב הקדוש. למען כלל ישראל
גדעון לוי
1
שמעתי בעצמי מהרב חיים אלעזר הרשטיק שהרב שטרן היה לא פחות ולא יותר מל״ו הצדיקים שבדור!!!!!
דוד לוי

עוד בחדשות חרדים

שיתוף פעולה ייחודי: 

|

המלצת טיול

|

כשהחבר הופך למלך

|

הלכה בפרשה

|

תמונת מצב

||
5

חולים רבים לא אובחנו

||
1

הטור השבועי | פרשת שופטים

||
1

לפני שלוש שנים

||
2

תלמיד חכם, ברגע!

|

דמעות ברחובות בני ברק

||
2

מבצע חיפושים

||
1

תורה ויראה טהורה

||
2

בראשות הראשון לציון

||
1

היום, היארצייט | חשיפה

||
17

בן חמש למקרא

||
1
ש

הקלה בחיים

ציקי גל|מקודם
ש

שייכות וכסף

ציקי גל|מקודם

היה בית שמש, השנה ביתר

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר