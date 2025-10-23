אלפים הגיעו בתחילת השבוע למעמד ההילולא המרכזית לזכרו של רבי יורם אברג'ל זיע"א שנערך במושב ברור חיל שבדרום. המעמד שנערך בראשות בנו הגאון רבי ישראל אברג'ל, נערך בסימן עשור להסתלקותו של רבי יורם, ונתן ביטוי להמשך קיום צוואתו מחיים להפיץ תורה ולקרב את לבבות עם ישראל לתורה הקדושה.

המעמד נפתח בהכנסת ספר תורה לזכרו של רבי יורם זיע"א כאשר נכבדים רבנים ואנשי ציבור כתבו אותיות בספר התורה. לאחר מכן נערכה תהלוכת שמחה לכבודה של תורה. לאחר תפילת מנחה וערבית החלה סעודת המצווה בשירה ובזמרה כאשר ההמונים נוטלים את ידיהם לסעודת מצווה מיוחדת לכבוד הצדיק זיע"א.

רגע השיא במעמד היה כאשר בנו וממשיך דרכו רבי ישראל אברג'ל תיאר את ימיו האחרונים של אביו, כאשר היה חולה מאוד ושכב על מיטת חוליו, הנחה אותו להמשיך ולהפיץ את תורתו לכל יהודי. אבא, אמר רבי ישראל, זכיתי לקיים את הוראתך.

במעמד השתתפו ונטלו חלק, הרבנים הגאונים החשובים, ראשי הישיבות ומרביצי תורה לאלפים, ביניהם: רבי יצחק אזרחי, רבי דוד בצרי, רבי אריה לוי, רבי צמח מאזוז, רבי חכם ניסים בן שמעון, רבי דב לב, רבי שמואל מונטג - רב קהילה האשכנזית נתיבות, רבי מאיר אבוחצירא, רבי יצחק ברדה, רבי אהרן כהן, רבי נדב פארן, רבי בן ציון אזרחי, רבי חנוך הכהן, רבי ירון אשכנזי, רבי שמואל אלימלך, רבי משה אמסלם, רבי אסף עזריאל, רבי אליהו עובדיה, רבי רחמים כדורי, רבי צבי קוסטינר, ועוד.