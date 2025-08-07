כיכר השבת
מול אתגרי השעה

מפגש פסגה: עשרות רבני ערים התכנסו ב'גן יבנה' לדיון על עתיד הרבנות

עשרות רבנים מרחבי הארץ השתתפו ביום עיון מקצועי, במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל | במהלך היום דנו בסוגיות עדכניות בתחום הרבנות | צפו בתיעוד מההתכנסות (חרדים)

יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)

עשרות רבנים מכל רחבי הארץ התכנסו אתמול (רביעי), ליום עיון ארצי, במוסדות 'תהילה לדוד', שבגן יבנה.

ההתכנסות, פרי יוזמתם של הרה"ג דוד הכהן, הרב הראשי לגן יבנה, והרה"ג דוד אוחיון, הרב הראשי לאלפי מנשה, איגד עשרות רבנים מרחבי הארץ - רבני ערים, שכונות ויישובים.

במרכז היום הופיעו בהדרם הרבנים הראשיים ישראל, הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, והגאון רבי קלמן בר, אשר נשאו דברים בפני הרבנים והאירו סוגיות יסוד במלאכת הקודש של הרבנות.

במהלך היום נשמעו עיונים מרתקים והרצאות מקצועיות, שעסקו בין היתר בטכנולוגיות מזון מתקדמות, בסטנדרטים הלכתיים במערך הכשרות והנישואין ובעדכונים מהשטח בתחום הרבנות הציבורית.

המעמד נחתם בארוחת צהריים חגיגית באולם המתנ"ס המקומי, באווירה של אחדות. הרבנים אף קיבלו מזכרת ייחודית מהמועצה הדתית בראשותה של הגב' עדי פרילינג-אנקורי.

יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)
יום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה (צילום: דוברות המועצה הדתית גן יבנה - יוסי לחיאני)

