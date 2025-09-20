כיכר השבת
מהכתר של הרימונים, ועד לתקיעות בלב העיר | בני ברק מתכוננת לחגים, תיעוד מרהיב

כמידי ערב חג, גם הפעם עיר התורה והחסידות בני ברק לובשת חג ומתמלאת בהוד לקראת ראש השנה | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה, שתופסת את רגעי ההכנה המיוחדים של התושבים, החל מחנות הירקות בה נצפו התושבים בוררים בריכוז רימונים נאים עם כתר מפואר. ובהמשך בחנות השופרות, ילדים ובחורים מנסים את כוחם בתקיעת השופר כשהמוכר אינו מבחין. ובחנות הספרים, בני תורה מחפשים אחר סט מחזורים מהודר ושלם | רגעים קטנים ואווירה מיוחדת בעיר (חרדים)

אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג ר"ה בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

