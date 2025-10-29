מאות אברכים התכנסו בשבוע שעבר בביהמ"ד המרכזי "זכרון גבריאל" במודיעין עילית לערב לימוד של חמש שעות בתורתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, במסגרת הכולל שע"י "ממלכת תורת רבינו עובדיה" בראשות הרב דניאל כהן.

את הכינוס פיאר בהופעתו הכבודה, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, 'חבר מועצת חכמי התורה'. שאף נשא דברי תהילה בשבח האברכים היגעים על התורה והעבודה.

את המעמד פתח בדברים, ראש הכולל הרב דניאל כהן, כשבדבריו הדגיש עד כמה מרן זצ"ל הרים את קרנו של כותל המזרח, ובזכותו רואים את מאות האברכים בני תורה ובחורי הישיבות.

לאחר מכן מסר הראשל"צ שיעור מיוחד במשך שעה תמימה, שיעור עיוני עמוק ע"פ דרכו ההלכתית של מרן זיע"א, ושזר בתוכו את הדרך הנכונה ללימוד ההלכה; "יש כאלה חושבים שאנחנו כועסים שחולקים על מרן האבא. חלילה, אין משוא פנים בתורה, תורה מונחת בקרן (קידושין סו.), מותר לחלוק, אך כל זה כאשר חולקים בשכל נכון ובסברא ישרה, ומפלפלים בראיות שהחכם השני הביא, לא כמו מה שאנו רואים היום לצערנו, שיש כאלה שחולקים סתם בלא שכל והגיון, ואינם מפלפלים כלל בראיותיו של מרן האבא", כך אמר הראשל"צ.

במעמד הגדול השתתפו רבני העיר. הרבנים הגאונים: הרב יהודה מרציאנו (רב ביהכנ"ס), הגאון הרב יעקב אביטן (רב שכונת חפציבה וראש ישיבה לצעירים), הרב דן שרביט (רב קהילת 'תפארת ברדוגו'), הרב שאול כהן (ראש כולל לדיינות 'שמחת דניאל'), הרב שלמה בארי (ראב"ד 'שערי הלכה ומשפט'), הרב אליעזר ינוקא (מרבני היישוב חשמונאים), הרב אביעד ארג'ואן (ראש ישיבת חזון דוד), הרב נחום חנן (רב ומו"ץ בשכונת ברכפלד), הרב אברהם פרדו (רב קהילת 'מאור ישראל'), הרב יהודה יצחקי (ראש ביהמ"ד 'מעמידי עולם') סגן ראש העיר הרב יעקב מרציאנו, ועוד.

זקן רבני קרית ספר הגאון רבי יצחק בן שושן, שלח את ברכתו למעמד, והתנצל על שנבצר ממנו להגיע לשיעורו של הראשל"צ, עקב חולשתו בימים אלה.

בסיום האירוע חולק למאות הלומדים מלגה מכובדת וכן את ספרו של הראשון לציון "ילקוט יוסף הלכות ברכות ח"ב" שיצא לאחרונה.

לאחר השיעור מאות רבות של בני התורה ותושבי העיר ליוו את הראשל"צ בשירת "ימים על ימי מלך תוסיף" .