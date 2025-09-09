כיכר השבת
בראשות גדולי ישראל

רגע מכונן בעולם התורה הספרדי: כך נחנך המרכז התורני החדש ברמות

ברוב פאר והדר נחנך בהתרגשות דקדושה הבניין החדש של תלמוד תורה 'חדות יעקב' | המעמד, שסימל אבן דרך חשובה בעולם התורה הספרדי, משך אליו קהל רב של רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור והורים נרגשים | יעקב כהן תיעד ומגיש גלריה (חרדים)

חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)

אווירה של קדושה והתרגשות אפפה את שכונת רמות בירושלים, עם חנוכת הבית לבניין החדש של תלמוד תורה 'חדות יעקב', בראשות הרב ישי שילוני. המעמד, שסימל אבן דרך חשובה בעולם התורה הספרדי, משך אליו קהל רב של רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור והורים נרגשים.

את המעמד האדיר פיארו גדולי התורה, ובראשם הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה. בדברים שנשא, הביע הגר"א סלים את שמחתו העצומה לנוכח פריחת עולם התורה הספרדי, שהולך ומתעצם מדור לדור. הוא בירך את ראשי התלמוד תורה, הרבנים והמלמדים, שיזכו לראות את תלמידיהם גדלים לתלמידי חכמים יראי שמיים, שיאירו את עולם התורה.

הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, ראש ישיבת 'שפתי חיים' ואב בית הדין 'כתר תורה'. נשא דברים נלהבים, בדבריו, הביע הגרש"י זעפראני את שמחת עולם התורה כולו לנוכח התרחבות מוסדות החינוך. הוא הדגיש את החשיבות העצומה של הענקת מקום מרווח וראוי ל"צעירי הצאן קדשים", כדי שיגדלו ויצמחו בדרך התורה ויראת השמיים.

במהלך המעמד, נשאו דברים גם ראשי ישיבות נוספים, ששיבחו את פועלו של תלמוד תורה 'חדות יעקב' בחינוך דור העתיד בדרך ישראל סבא. הם הדגישו את חשיבות בניית בתי חינוך שיעניקו לתלמידים סביבה ראויה לגדול בה בתורה וביראת שמיים.

את המעמד המרגש חתם הגר"י שלוני, בברכות לרוב לכלל הציבור שהתגייסו למען השלמת הבניין לשם, לתפארת ולתהילה.

הטקס הסתיים בתחושת התעלות גדולה, ובתקווה כי הבניין החדש יהווה מגדלור של תורה ויראת שמיים, ממנו יצאו תלמידים שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה.

חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)
חנוכת ת"ת 'חדות יעקב' ברמות (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

הפיגוע הנורא בצומת רמות

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

בראשות גדולי ישראל

|
ש

נעזור להם לחגוג

ציקי גל|מקודם

מינוי מפתיע

|

לברך ולהתברך

|
ש

חממת תעסוקה

אסף מגידו|מקודם

חסר תקדים

||
4

בהמשך לפרסום ב'כיכר'

||
12

תלמיד חכם, ברגע!

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר