אווירה של קדושה והתרגשות אפפה את שכונת רמות בירושלים, עם חנוכת הבית לבניין החדש של תלמוד תורה 'חדות יעקב', בראשות הרב ישי שילוני. המעמד, שסימל אבן דרך חשובה בעולם התורה הספרדי, משך אליו קהל רב של רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור והורים נרגשים.

את המעמד האדיר פיארו גדולי התורה, ובראשם הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה. בדברים שנשא, הביע הגר"א סלים את שמחתו העצומה לנוכח פריחת עולם התורה הספרדי, שהולך ומתעצם מדור לדור. הוא בירך את ראשי התלמוד תורה, הרבנים והמלמדים, שיזכו לראות את תלמידיהם גדלים לתלמידי חכמים יראי שמיים, שיאירו את עולם התורה.

הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, ראש ישיבת 'שפתי חיים' ואב בית הדין 'כתר תורה'. נשא דברים נלהבים, בדבריו, הביע הגרש"י זעפראני את שמחת עולם התורה כולו לנוכח התרחבות מוסדות החינוך. הוא הדגיש את החשיבות העצומה של הענקת מקום מרווח וראוי ל"צעירי הצאן קדשים", כדי שיגדלו ויצמחו בדרך התורה ויראת השמיים.

במהלך המעמד, נשאו דברים גם ראשי ישיבות נוספים, ששיבחו את פועלו של תלמוד תורה 'חדות יעקב' בחינוך דור העתיד בדרך ישראל סבא. הם הדגישו את חשיבות בניית בתי חינוך שיעניקו לתלמידים סביבה ראויה לגדול בה בתורה וביראת שמיים.

את המעמד המרגש חתם הגר"י שלוני, בברכות לרוב לכלל הציבור שהתגייסו למען השלמת הבניין לשם, לתפארת ולתהילה.

הטקס הסתיים בתחושת התעלות גדולה, ובתקווה כי הבניין החדש יהווה מגדלור של תורה ויראת שמיים, ממנו יצאו תלמידים שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה.