כיכר השבת
אִילָנוֹת טוֹבוֹת

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם; חבר המועצת סירב לצאת לברכת האילנות עד יעבור זעם

לאחר תפילת הנץ של ראש חודש ניסן בהיכל בית מדרשו ברמת אלחנן שבבני ברק, יצא חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, למעמד ברכת האילנות | יצוין כי בדיוק ברגע היציאה למעמד, הופעלה אזעקה בעקבות ירי טילים מאיראן. עקב כך, הורה הגר"י להמתין ולא הסכים לצאת החוצה עד שחלף זמן ההמתנה הנדרש והתקבלה ההודעה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן | רק לאחר מכן יצא הרב יחד עם כל המניין לקיים את המצווה בשמחה ובביטחון (חרדים)

הגר"י זילברשטיין בברכת האילנות
הגר"י זילברשטיין בעליה לתורה (צילום: בקודש פנימה)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

|

|

|

||
1

|

||
1

|

|

||
4

||
1

|

||
18

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר