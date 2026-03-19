אִילָנוֹת טוֹבוֹת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם; חבר המועצת סירב לצאת לברכת האילנות עד יעבור זעם לאחר תפילת הנץ של ראש חודש ניסן בהיכל בית מדרשו ברמת אלחנן שבבני ברק, יצא חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, למעמד ברכת האילנות | יצוין כי בדיוק ברגע היציאה למעמד, הופעלה אזעקה בעקבות ירי טילים מאיראן. עקב כך, הורה הגר"י להמתין ולא הסכים לצאת החוצה עד שחלף זמן ההמתנה הנדרש והתקבלה ההודעה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן | רק לאחר מכן יצא הרב יחד עם כל המניין לקיים את המצווה בשמחה ובביטחון (חרדים)

כיכר השבת | 17:50