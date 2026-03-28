הגר"מ שטרנבוך: לא מהאיראנים אנחנו מפחדים, אלא מהשלטון בישראל

"הישועה שלנו אינה קשורה אליהם"

במהלך שיחת קודשו שנשא במגבר קול, פתח הפוסק בדברי דרוש עמוקים, ובהמשך עבר לנושאים הבוערים שעל סדר היום. בנהמה של כאב התייחס הגר"מ למצב הביטחוני והצהיר: "כבר אמר מרן ה'חזון איש' , "אינני מפחד מה'בומבעס', (הפצצות) אני מפחד מחילולי שבת, כי הם אלו שגורמים לבומבעס. וגם היום אנחנו אומרים הוסיף פוסק הדור לומר: אנחנו לא מפחדים מהטילים מאיראן, אנחנו מפחדים רק מראשי השלטון כאן שמטמאים את עם ה' ומנסים לקחת בחורים לצבא שכולו כפירה ואפיקורסות".

במהלך דבריו תקף הפוסק את סגירת הישיבות והתקציבים: "הפושעים כאן לא מבינים שעל תורתם של תינוקות של בית רבן עומד העולם כולו. זוהי חורבן העולם ממש!". הרב שיתף בזיכרון משפחתי מצמרר מימי המלחמה ברוסיה, אז החזיקה משפחתו במינסק ישיבה בסתר תחת שלטון האימים, ומסרה נפש על לימוד התורה עד שנשלחו לסיביר. "צריך לעמוד בתוקף ובמסירות נפש בלא שום פשרה", קרא הפוסק.

מחאה נגד העולים להר הבית

הפוסק לא חסך את שבט ביקורתו גם מאלו הנכנסים להר הבית בניגוד להלכה: "יש כאלו שמתגרים באומות ומדליקים אש של שנאה. על זה נאמר 'מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי'. זוהי התגרות מיותרת ומסוכנת שיש למחות בה בכל תוקף".

מעמד 'תמכין דאורייתא': 100 אלף דולר לרבני ירושלים

עם תום הדרשה. בצעד נדיר ויוצא דופן, נערך בפינת בית המדרש הגדול מעמד חלוקה של הפוסק מטעם קופתו האישית לרבני העדה החרדית "קופת תמכין דאורייתא". בעקבות המצוקה הכלכלית ועיכובי המשכורות ב'עדה החרדית', גייס הפוסק קבוצת נגידים ממקורביו, חלקם נגידי סאטמר, וחלקם נגידים התומכים בישיבתו הקדושה בבית שמש, או במוסדות הכוללים הידועים של הפוסק "כוללי תשובות והנהגות", כדי לתמוך ברבנים לקראת החג.

תחילה עיין הפוסק בקורת רוח בפנקס הצ'קים ובהמשך חילק במו ידיו מעטפות ובהן מענקים בסך אלף דולר לכל רב ומו"צ. סך הכל חולקו במקום למעלה ממאה אלף דולר לדייני וחברי הבד"צ, בשיתוף הנהלת הכוללים 'תשובות והנהגות', ישיבתו הקדושה של הגר"מ שטרנבוך, ו'וועד הפעולה' של העדה החרדית.

בסיום המעמד הגיש הגאון רבי מתתיהו דייטש רבה של שכונת רמת שלמה ומחשובי הרבנים בעדה החרדית, את שמות התורמים לברכה.