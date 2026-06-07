מאות מתושבי בני ברק, ובראשם אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור, נהרו שבוע שעבר להשתתף בשמחת החתונה לבת העסקן הבני ברקי הנודע, הרב יוסף יעקובוביץ, המשמש כמשנה לראש עיריית בני ברק ומחשובי עסקני חסידות צאנז.

במעמד החופה סידור קידושין, האדמו"ר מצאנז, שהופיע לשמחה כאות הערכה מיוחדת לאבי הכלה העומד לימין כל קודשי בית צאנז במשך שנים ארוכות.

במהלך הערב כולו זרמו אל אולם השמחות מאות רבות של תושבי העיר מכל החוגים והעצרות, לצד בכירים במערכת הפוליטית והמוניציפלית, שביקשו להביע את הערכתם העמוקה לפועלו הציבורי של הרב יעקובוביץ. בכניסה לאולם קידמו את פני הבאים עשרות מודעות ברכה מעוצבות מטעם ארגונים, מוסדות תורה ואישי ציבור.

מי שלא הפסיק לתעד את המראות הוא ידידו הקרוב של המחותן מזה עשרות שנים, הצלם משה גולדשטיין, שליווה את השמחה מתחילתה ועד לשעות המאוחרות, ומגיש כעת גלריית ענק מרהיבה ומלאת הוד מהחגיגה הגדולה.