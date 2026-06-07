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פאר דור העתיד | ילדי בני ברק הצליחו להפתיע את הגר"ד לוי

ילדי כיתה ד' בתלמוד תורה החדש בבני ברק נבחנו על כל פרק הכונס אצל הגאון רבי דוד לוי ראש ישיבת פוניבז' שהתפעל מידיעותיהם הנרחבות בכל הסוגיות שנלמדו | צפו בגלריה (חרדים)

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ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי| צילום: צילום: שוקי לרר
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)
ילדי ת"ת החדש אצל הגאון רבי דוד לוי (צילום: שוקי לרר)

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