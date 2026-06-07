פאר דור העתיד | ילדי בני ברק הצליחו להפתיע את הגר"ד לוי

קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם יש מצוה על ישראלים להקשיב לברכת כהנים, ומתי אפשר לענות 'אמן' כשנמצאים באמצע תפילת העמידה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
במלאת השלושים להסתלקותו הפתאומית בסערה השמימה של הגאון הפוסק רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים', נערכה עצרת מספד בישיבת 'דרכי העיון' שבראשות בנו הגאון רבי מרדכי מאזוז | בין הסופדים: אחיו ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, ראב"ד ירושלים הגר"ג בן משה, גיסו המקובל הגר"י ברדא, מקורבו המשגיח הגר"מ סגרון ועוד | צפו בגלריה (חרדים)
מודעות חריפות נתלו בערב שבת בירושלים נגד התמיכה של המפלגות החרדיות ברפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי • אנשי חינוך ספרדים ממשיכים להתריע מפני הסכנה הרוחנית לבחורי ישיבות | תיעוד מלוחות המודעות בירושלים (חדשות חרדים)
נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)
נחשול ענק של משתתפים מכל גווני הקשת הפוליטית והחסידית נטלו חלק בשמחת נישואי בת העסקן והמשנה לראש עיריית בני ברק, הרב יוסף יעקבוביץ | האדמו"ר מצאנז הופיע במיוחד במעמד החופה | הצלם משה גולדשטיין תיעד, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
בעיר הקודש צפת, ניסה אחד מגדולי הדור לפתור את בעיית האנוסים בדרך הלכתית מפתיעה - ועורר בכך את אחת המחלוקות הסוערות בתולדות עם ישראל שבשיאם נאלץ ראש החכמים בצפת להימלט על נפשו | פרק אחרון בסדרה (היסטוריה)
שליחו של הנשיא טראמפ עלה למעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל, והציג בפניו את ההצהרה הנשיאותית הרשמית החתומה על ידו, הכוללת התחייבות למאבק באנטישמיות וקריאה להכרה במסורת השבת | במקביל, התקיים עוד ביקור הוד של מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, שהתקבל אף הוא במאור פנים בקודש פנימה | צפו בתיעודים (חסידים)
בזמן שמחירי הדירות בישראל ממשיכים לעלות והתשואות נשחקות, פרויקט חדש בטבריה מציע מודל אחר שמשנה את חוקי המשחק: דירות נופש מעוצבות בתוך קומפלקס מלונאי חדש מול הכנרת, עם אפשרות לניהול מלא וחוויית אירוח ברמת ריזורט איכותי.
הסוד המשפחתי המוסתר שהוליד ספר בן 800 עמודים | הסופר, הרב מוישה גוטמן בראיון על ספרו החדש שעוסק בנושא הכי כאוב ורגיש | איך זה שדווקא הוצאה חילונית הוציאה אותו ומה הם ביקשו שיסיר | ריאיון לא שגרתי ומרתק (דבר השבוע)
במעמד "כבוד התורה" שנערך בסוף השבוע לכבוד אברכי הכוללים הספרדים בביתר עילית, נשא דברים הפוסק הגאון רבי בנימין חותה, והביע מחאה מלב כואב ודאב על מצבם של בני הישיבות | "הגענו למצב חסר תקדים ומזעזע. בחורי ישיבות חשים מושפלים ונרדפים. המצב הגיע לידי כך, שבחורים הזקוקים לטיפול רפואי חוששים להגיע לבתי החולים, שמא ייעצרו שם" | צפו בדבריו (חרדים)
במשך עשר שנים הוא לא שמר שבת. במהלך מסע החיזוק שערך רבן של צעירי ישראל הרב דוד פריוף בארצות הברית, פגש הרב במיאמי צעיר ישראלי בשם יהודה. בשיחה ביניהם שאל אותו הרב את השאלה שהוא נוהג להפנות כמעט לכל צעיר שהוא פוגש: "ומה עם השבת?" (חרדים)
אלי גוטהלף חבש כיסוי עיניים וניסה להיכנס לעולמו של מאיר לוי, שאיבד את ראייתו בגיל 20. בין שנים של דיכאון, אהבה שנולדה בזכות כלב נחייה ובן שמעולם לא ראה - הוא חשף תפיסת חיים שמערערת כל מה שאנחנו חושבים על סבל, אושר ואמונה. כיכר FM | צפו
התפתחות דרמטית בחקירת המתפרעים מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון | מהחקירה עולה כי ההפגנה תוכננה מראש לפרטי פרטים תוך כוונה בצע פוגרום ולפגוע פיזית בשופט הבכיר • המפגינים הצטיידו בזהויות בדויות ובמצלמות גו-פרו • גורם בכיר: "אם היס"מ לא היה מגיע במהירות, זה היה נגמר באסון" • היום: המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 44 החשודים (חרדים)
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