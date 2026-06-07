גלריה מרהיבה פאר דור העתיד | ילדי בני ברק הצליחו להפתיע את הגר"ד לוי ילדי כיתה ד' בתלמוד תורה החדש בבני ברק נבחנו על כל פרק הכונס אצל הגאון רבי דוד לוי ראש ישיבת פוניבז' שהתפעל מידיעותיהם הנרחבות בכל הסוגיות שנלמדו | צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:58