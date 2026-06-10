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שמחת עולם על ראשם; צפו בראש ישיבת באר יעקב פוצח במחול מול חבר המועצת

קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)

שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי צאצאי הגר"א לוי והגרי"ד שפירא (צילום: שוקי לרר)

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חתונההרב דוד יצחק שפיראהרב אריה לויהרב משה לוי

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