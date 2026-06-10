שמחת עולם על ראשם; צפו בראש ישיבת באר יעקב פוצח במחול מול חבר המועצת
קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)
קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)
אחי סיפר על מעשים שליליים ומושחתים שעשה, לדבריו, נציג במפלגה מסוימת. כשהערתי שמדובר בלשון הרע, הוא טען שהדברים נאמרים לתועלת, כדי שאנשים ידעו שלא להצביע לאותה מפלגה. האם אכן מותר לדבר לשון הרע על פוליטיקאי או מפלגה מטעם זה? (חרדים)
במהלך ביקור מיוחד שערך בארץ ישראל הגאון רבי משה אליפנט, מנכ"ל הכשרות של בד"ץ OU העולמי, נועדו רבני המערכת עם גדולי הפוסקים לדיוני הלכה מעמיקים ולקידום יוזמות למען חיזוק הכשרות. הגר"מ אליפנט עלה למעונות גדולי הפוסקים יחד עם הגאון רבי יששכר קרקובסקי, העומד בראש המערכת בארץ ישראל. במהלך הביקור התקיימה פגישה ייעודית עם חברי בד"ץ 'העדה החרדית' בנוגע למהלך החדש והמשותף למען הפיקוח בתחום כשרות המזוזות ולמניעת הזיופים הרבים (חרדים)
בעיר הקודש צפת נחגגה בעוז מסיבת "חומש סעודה" לחתני המקרא, תלמידי תלמוד התורה הכלל חסידי 'ריבניץ', הפועל על טהרת הקודש ואינו נהנה מתקציבי המדינה כלל | במעמד השתתפו רבנים רמי מעלה, ובהם רב הת"ת הגאון ר' עקיבא וואזנר, הגאון רבי מאיר יארבלום, הגאון רבי יחזקאל שרגא שימון, והגאון רבי ישראל מאיר גומבו מרבני העיר | הצלם דוד כהן מגיש גלריה (חרדים)
ילדי החמד מתלמוד תורה "חזון מאיר ובית ישראל" בירושלים, העומד בנשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, עלו למעונם של גדולי ישראל בבני ברק כדי להתברך לרגל סיום מסכת שנלמדה בכיתה | בהמשך סיירו במעונו ההיסטורי של ה'חזון איש', שם זכו לחזות מקרוב בכלי הקודש ששימשו את הצדיק בחיים חיותו עלי אדמות (חרדים)
פילוח עשרות העצורים מהפריצה לביתו של השופט סולברג חושף כי לפחות 19 מהם מוגדרים כעריקים והם צפויים לעבור בשעות הקרובות לידי המשטרה הצבאית | במקביל, בית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים (חרדים, משפט)
שורה של גדולי תורה, דיינים ואישי ציבור התכנסו למעמד "לחיים" מיוחד לרגל הוצאת הכרך השישי של כתב העת התורני המאגד בתוכו את פניני וחידושי חכמי תימן לדורותיהם • המשתתפים ציינו ברגש את התחדשות מפעל ההפצה בדורנו, למען ידעו הדורות הבאים מי היו המאורות הגדולים של העדה • הצצה מיוחדת (חרדים)
בהיכל בית הכנסת 'חוג חתם סופר - זכרון מאיר' בבני ברק, התכנסו המונים לציון מלאת השלושים להסתלקותו של יו"ר 'אתרא קדישא' וראש כולל 'ישיבת טבריא - קוממיות' הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל • צפו בתיעוד (חרדים)
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