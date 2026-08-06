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קשה זיוגו של אדם | המשפיע בקע רקיעים בקבר רבי מאיר בעל הנס ביום המסוגל

לא היו ימים טובים כחמשה עשר באב | מעמד תפילה מרגש נערך בציון התנא הק' רבי מאיר בעל הנס זי"ע בעיה"ק טבריה בראשות המשפיע הרה"ג רבי יהודה דייטש, יחד עם קבוצה מובחרת של תלמידי חכמים לזכות המצפים לזיווג הגון ביום המסוגל לישועות | צפו בגלריה (חרדים)

1תגובות
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד התפילה בציון רבי מאיר בעל הנס (צילום: א. אייזנבאך)

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רבי מאיר בעל הנסטו באברבי יהודה דייטש

1 תגובות

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1
המשפיע שליט"א אחד מצדיקי הדור, רואה אותו ככבר הרבה שנים מתפלל בדבקות במאור חיים ירושלים....
ישראל גרינברג

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