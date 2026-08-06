צפו בגלריה קשה זיוגו של אדם | המשפיע בקע רקיעים בקבר רבי מאיר בעל הנס ביום המסוגל לא היו ימים טובים כחמשה עשר באב | מעמד תפילה מרגש נערך בציון התנא הק' רבי מאיר בעל הנס זי"ע בעיה"ק טבריה בראשות המשפיע הרה"ג רבי יהודה דייטש, יחד עם קבוצה מובחרת של תלמידי חכמים לזכות המצפים לזיווג הגון ביום המסוגל לישועות | צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ג באב | 06.08.26