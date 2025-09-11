לקראת חודש הרחמים והסליחות, חודש תשרי הבעל"ט, ובטרם נסיעתם של מאות בחורי החמד מחסידות באבוב להסתופף בצילו של הרבי מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק, התאספו כלל הבחורים מארה"ק, בהיכל ישיבת באבוב בבת ים.

את המעמד כיבד בהופעתו הכבודה הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, בנו הגדול של האדמו"ר מבאבוב, ששהה בארץ הקודש במהלך השבוע האחרון. הרה"צ הגיע במיוחד לשאת את משאו בפני מאות הבחורים.

בדבריו, עורר הרה"צ את הבחורים לקראת הימים הנוראים המתקרבים. הוא הדגיש את חשיבות ה'אהבה' וה'יראה' בדרך החסידות, המורשה מדור דור. הרה"צ חיזק את הבחורים בדברי התעוררות והתחזקות, לקראת ההכנה הרוחנית הנדרשת לקראת היציאה ל'ירח האיתנים', בצילו של צדיק - האדמו"ר מבאבוב, שוודאי ימלא אסמיהם שבע משפע ברכות ה'.