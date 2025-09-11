כיכר השבת
בחורי באבוב בדרך לבורו פארק: בנו הגדול של הרבי הכין אותם כדבעי

מאות בחורי באבוב המתכוננים להמריא בשבוע הקרוב לארה"ב, לשהות במהלך חודש תשרי במרכז החסידות בבורו פארק, התאספו אתמול (רביעי) לשמוע שיחת הכנה מפי בנו הגדול של האדמו"ר מבאבוב, הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, שעורר את לבבם של בחורי החמד כדבעי (חסידים)

הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם בביקור בישיבת באבוב בבת ים (צילום: שוקי לרר)

לקראת חודש הרחמים והסליחות, חודש תשרי הבעל"ט, ובטרם נסיעתם של מאות בחורי החמד מחסידות באבוב להסתופף בצילו של הרבי מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק, התאספו כלל הבחורים מארה"ק, בהיכל ישיבת באבוב בבת ים.

את המעמד כיבד בהופעתו הכבודה הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, בנו הגדול של האדמו"ר מבאבוב, ששהה בארץ הקודש במהלך השבוע האחרון. הרה"צ הגיע במיוחד לשאת את משאו בפני מאות הבחורים.

בדבריו, עורר הרה"צ את הבחורים לקראת הימים הנוראים המתקרבים. הוא הדגיש את חשיבות ה'אהבה' וה'יראה' בדרך החסידות, המורשה מדור דור. הרה"צ חיזק את הבחורים בדברי התעוררות והתחזקות, לקראת ההכנה הרוחנית הנדרשת לקראת היציאה ל'ירח האיתנים', בצילו של צדיק - האדמו"ר מבאבוב, שוודאי ימלא אסמיהם שבע משפע ברכות ה'.

