התמסרות מיוחדת לתלמידים

מנהיגות בגובה עיניים: הרגעים המיוחדים של האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה הקיץ

תיעוד ענק מסדר יומו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה במחנה הקיץ של המתיבתא בפארקסוויל, במהלך הימים העביר האדמו"ר שיעורי תורה והקדיש זמן אישי לתלמידים | ימים של התעלות רוחנית מיוחדת לתלמידי החסידות (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)

ימים של התעלות רוחנית מיוחדת היו מנת חלקם של תלמידי המתיבתא של חסידי באבוב 45, כאשר זכו לחסות בצילו של האדמו"ר, במחנה המתיבתא בפארקסוויל, ניו יורק.

במהלך ימי הקיץ, מקפיד הרבי לשהות במחיצת התלמידים, להדריך, לחנך ולעורר אותם ללימוד תורה ולעבודת ה'.

סדר יומו של האדמו"ר במחנה מלא וגדוש בפעילויות תורניות המהוות עונג עבור מאות הבחורים, החל מסדר הלימוד באשמורת הבוקר, ובהמשך בהנחת תפילין לבחורי בר מצווה, והשתתפות בשמחות בריתות לבני החסידים.

לאחר התפילות זוכים התלמידים ללוות את האדמו"ר לביתו נאווה קודש, מה שמחזק את החיבור בין הבחורים לרבם.

במהלך השבועות מוסר הרבי שיעורי תורה לפני הבחורים, ובמוצאי שבת השתתף בסדר הלימוד 'גוט וואך - צו די גמרא', סדר לימוד שייסד האדמו"ר מבאבוב זי"ע, שבירך את הבחורים כך בכל מוצאי שבת.

כן זכו כלל הבחורים מגיל 18 ומעלה להיכנס אל האדמו"ר לקוויטל מיוחד, בנוסף לבחורים שזכו להיכנס לקוויטל לאחר שקיבלו על עצמם קבלה מיוחדת של שמירת פיהם מדיבור בשעת התפילה ואף בין גברא לגברא.

שהותו של האדמו"ר במחנה מהווה דוגמה ומופת של התמסרות של אדמו"ר לתלמידיו וחסידיו, ונותנת כוח ותעצומות נפש לכלל החסידות לקראת ימי הרחמים והסליחות.

האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבאבוב 45 בימי הקיץ בהרי הקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)

