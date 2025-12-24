כיכר השבת
מה הוטבע על המטבע החדש? רגעי ההוד וההתעלות בחצר הקודש באבוב 45 

תיעוד נרחב מחנוכה של התעלות בחצר הקודש באבוב 45 - ממעמדי הדלקת הנרות המרהיבים מדי ערב, דרך ה'דריידל שפיל' המסורתי ועד למטבע המיוחד שהונפק לרגל בניית בניין המתיבתא • החסידים מסכמים שמונה ימים של אור, ודבקות בצל הקודש • גלריה מרהיבה (חסידים)

חנוכה תשפ"ו בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום, יוסי גאלדבערגער, אחים לאנטשעווסקי, הילל ל"ש, אברומי בערגער, אשי וויינגארטן)

חג החנוכה בחצר הקודש באבוב-45 נחתם בשבוע האחרון בשיא של התרגשות והתעלות. אלפי החסידים, שהגיעו מכל רחבי ניו יורק, זכו להסתופף בצל הקודש וליהנות מאורם של ימי החנוכה כפי שהם נחגגים במסורת המפוארת של החצר.

בכל ערב התכנסו המוני החסידים בהיכל ביהמ"ד החדש והגדול למעמד הדלקת נרות החנוכה על ידי האדמו"ר.לאחר ההדלקה נערך מדי ערב שולחן לחיים, במהלכו נשא האדמו"ר דברי חיזוק. בסיום השולחן, עברו אלפי החסידים לברכת לחיים.

בליל 'זאת חנוכה', ערך הרבי טיש מיוחד, ובמרכזה נשא דברות קודש, בהם הרחיב על סגולת היום האחרון של חנוכה לפעול ישועות מעל לדרך הטבע.

שיאו של הערב היה במעמד ה'דריידל שפילן' (משחק הסביבון) המסורתי, כמנהג אבותיו הקדושים.

השנה נרשמה התרגשות מיוחדת עם חלוקת ה'חנוכה געלט'. האדמו"ר חילק מטבע מיוחדת שהונפקה לרגל החג, עליה הוטבעה צורת בניין המתיבתא המפואר ההולך ונבנה בימים אלו – סמל לתנופת הצמיחה של המוסדות.

את המטבעות חילק האדמו"ר לתלמידי המתיבתא לאחר 'שיעור כללי' שמסר האדמו"ר בהיכל הישיבה. לאלפי תלמידות המוסדות נערך מעמד מיוחד של 'ברכת המטבעות' בו חולקו המטבעות לתלמידות כסגולה להצלחה וברכה. וילדי התתי"ם זכו בימי החנוכה לעבור במעמד אדיר במיוחד.

.לאחר ההדלקה נערך מדי ערב שולחן לחיים, עד כמה שידוע לי. המנהג בחצר באבוב. שכל ערב כ"ק האדמו"ר עורך טיש "סעודת חנוכה". או שאני טועה.
חסידישער

