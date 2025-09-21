בשבת האחרונה של השנה התושבים נהרו אחריו לכל מקום: הרבי המשפיע חיזק את תושבי בני ברק אורח רום מעלה שבת במהלך השבת האחרונה של השנה, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הרבי המשפיע ממבקשי אמונה, הגיע במיוחד לחזק את תושבי העיר לקראת ימי הרת עולם |בערב שבת, עלה הרבי למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צבי ברגמן, לברך ולהתברך בברכת השנים | תפילת מנחה וקבלת שבת התפלל הרבי בבית המדרש 'בית השם', שם נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הרחב. גולת הכותרת הייתה עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, שהתקיים במרכז 'אש קודש' בנוכחות קהל רב, שגדש את המקום כדי לשמוע מדבריו ולהתחזק מנועם אמרותיו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:55