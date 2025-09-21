כיכר השבת
בשבת האחרונה של השנה

התושבים נהרו אחריו לכל מקום: הרבי המשפיע חיזק את תושבי בני ברק

אורח רום מעלה שבת במהלך השבת האחרונה של השנה, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הרבי המשפיע ממבקשי אמונה, הגיע במיוחד לחזק את תושבי העיר לקראת ימי הרת עולם |בערב שבת, עלה הרבי למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צבי ברגמן, לברך ולהתברך בברכת השנים | תפילת מנחה וקבלת שבת התפלל הרבי בבית המדרש 'בית השם', שם נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הרחב. גולת הכותרת הייתה עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, שהתקיים במרכז 'אש קודש' בנוכחות קהל רב, שגדש את המקום כדי לשמוע מדבריו ולהתחזק מנועם אמרותיו (חסידים)

האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שבת בבני ברק (צילום: שימי פ.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בשבת האחרונה של השנה

|

תיעוד מיוחד

|

רגעים בלתי נשכחים

|

בראשות האדמו"ר

|

לקראת השנה החדשה

|

בלי החסידים

|

לכבוד שמחת חתן

|

פרי עץ הדר

|

מסתורין שטרם נפתר 

||
38

במעמד נרגש

|

חזו בניי חביביי

||
2

נועדו יחדיו

||
7

בשמחתו של הרבי

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

שפע קודש

||
6

תשורה נאה

|

במעמד ייחודי ונעלה

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר