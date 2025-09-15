רבבות חסידי סאטמר, זקנים ונערים, נהרו לפנות בוקר של יום ראשון, אל עבר בית המדרש המיתולוגי של החסידות ברחוב ראדני בווילאמסבורג, שזה עתה חודש, הורחב והוקם לתפארה.

הרגש אצל זקני החסידים עלה על גדותיו. הנה, אותו רחוב שזוכר את צעדיו האיתנים של הרבי ה'ויואל משה' זיע"א, אותו בית מדרש שראה את דמעותיו של הרבי בעל ה'ברך משה' זיע"א, זוכים כעת החסידים לחנוך מחדש בראשות האדמו"ר.

הס הושלך בקהל, עת עלה האדמו"ר על ארון הקודש, ונשא דברי התעוררות לקראת פתיחת ימי הרחמים, בדבריו הזכיר את הגלות המרה בה נמצאים בני ישראל, וביקש לעורר זכויות עבור הכלל והפרט.

האדמו"ר הביע התרגשותו שזוכים לחנוך מחדש את בית ה', בית המדרש הגדול בו שפכו אדמו"רי החסידות דמעותיהם בתפילותיהם לפני שוכן מרומים.

בסיום דברות הקודש, עבר הרבי לפני התיבה בהתעוררות עצומה.