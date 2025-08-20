כיכר השבת
תיעוד מהמדשאות הירוקות

עם נרתיק התפילין בידו: כך צעד הרבי בשבילי הקאנטרי מוקף בתלמידיו

זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי הגיע לביקור מרומם במחנה הקיץ של ישיבת סערדאהעלי במונטיסלו | הרבי התפלל תפילת שחרית עם הבחורים, בהמשך נשא דברות קודש וחיזק את בחורי הישיבה בתקופת הקיץ המאתגרת (חסידים)

האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)

התרגשות מיוחדת נרשמה במחנה הקיץ של ישיבת סערדאהעלי שבמונטיסלו, עם הגעתו של מורם ורבם - האדמו"ר מסערדאהעלי לביקור חיזוק מרומם בקרב בחורי הישיבה.

האדמו"ר, שבא לשהות במקום מספר שעות, נראה צועד ברוגע ובשלווה בשבילי המחנה, מוקף במדשאות ירוקות ובאוויר הצח והנעים של הקאנטרי לפני תפילת שחרית עם נרתיק הטלית והתפילין שלו, כשפרחי החסידים מסובבים אותו מסביב.

לאחר התפילה, נערכה קבלת פנים לכבוד האדמו"ר, בהשתתפות כלל בחורי הישיבה. במעמד המרגש, נשא האדמו"ר דברי תורה ואמרות קודש, שהיוו השראה וחיזוק גדול עבור הבחורים. הוא עמד על גודל המעלה של לימוד תורה והתמדה, וחיזק את רוחם של התלמידים במיוחד בתקופת הקיץ.

הביקור המיוחד של האדמו"ר הותיר רושם עמוק על הבחורים, והעניק להם כוחות חדשים לקראת המשך לימודם. נוכחותו של האדמו"ר במחנה שימשה הוכחה חיה לכך שגם בתקופת הקיץ, קול התורה אינו נפסק לרגע.

האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)
האדמו''ר מסערדאהעלי במחנה ישיבת סערדאהעלי במאנטיסעלאו (צילום: י. שטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

תיעוד מהמדשאות הירוקות

|

אָנוּ מַשְׁכִּימִים לְדִבְרֵי תּוֹרָה

|

שיחה מיוחדת לבנות

|

יוגש כיבוד קל ועשיר

|

יבואו טהורים

|

התרגשות בחסידות

|

שחררו את עמלי התורה

||
12

יבואו טהורים

||
1

בהרי הקאנטרי

||
6

בירושלים של מעלה

||
3

רגעים מרגשים

||
4

בפסגות האלפים

||
5

ערב ראש חודש אלול

|

ספסל ללא משענת

||
5

ענבי הגפן

||
2

לרגל השמחה במעונו

|

חגיגת התורה

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר