התרגשות מיוחדת נרשמה במחנה הקיץ של ישיבת סערדאהעלי שבמונטיסלו, עם הגעתו של מורם ורבם - האדמו"ר מסערדאהעלי לביקור חיזוק מרומם בקרב בחורי הישיבה.

האדמו"ר, שבא לשהות במקום מספר שעות, נראה צועד ברוגע ובשלווה בשבילי המחנה, מוקף במדשאות ירוקות ובאוויר הצח והנעים של הקאנטרי לפני תפילת שחרית עם נרתיק הטלית והתפילין שלו, כשפרחי החסידים מסובבים אותו מסביב.

לאחר התפילה, נערכה קבלת פנים לכבוד האדמו"ר, בהשתתפות כלל בחורי הישיבה. במעמד המרגש, נשא האדמו"ר דברי תורה ואמרות קודש, שהיוו השראה וחיזוק גדול עבור הבחורים. הוא עמד על גודל המעלה של לימוד תורה והתמדה, וחיזק את רוחם של התלמידים במיוחד בתקופת הקיץ.

הביקור המיוחד של האדמו"ר הותיר רושם עמוק על הבחורים, והעניק להם כוחות חדשים לקראת המשך לימודם. נוכחותו של האדמו"ר במחנה שימשה הוכחה חיה לכך שגם בתקופת הקיץ, קול התורה אינו נפסק לרגע.