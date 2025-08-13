אלפי חסידי סלונים, ובמרכזם בחורי החסידות, התכנסו אמש (שלישי), לכינוס חירום בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים, לנוכח גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה וגל המעצרים של בני הישיבות הקדושות.

במעמד הנשגב נשאו דברים בניו של האדמו"ר, הרה"צ רבי ישראל ברזובסקי, רב החסידות בביתר, והרה"צ רבי משה ברזובסקי, ראש הישיבה של החסידות בירושלים.

עוד נשא דברים העסקן הנודע של 'העדה החרדית', הרב שמעון שישא, שהבהיר את עמדת גדולי ישראל לעת זו.

במרכז המעמד התרגשו החסידים מהופעתו הכבודה של האדמו"ר, שטרח ממרומי גילו לכבד את המעמד ולשאת דברים חוצבי להבות אש מנהמת ליבו הטהור.

הרבי הרחיב בדברים, כשהוא מביא מדברי הגמרא במסכת ברכות: "בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה "בכל נפשך" - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד".

הרבי הרחיב בדברים על דברי רבי עקיבא אשר כל ימיו ציפה לעת זו 'מתי יזכה להגיע לרגע של מסירות נפש', שיוכל להקדיש את ליבו ונפשו ואת כל מה שיש לו לה' יתברך.

במרכז דבריו עודד הרבי את החסידים להמשיך בעוז בדרך התורה הקדושה, תוך שהאדמו"ר מצהיר בריש גלי: "אי אפשר לאיים עלינו במעצרים, בכלא, בסנקציות או במכות אחרות. האיומים האלה לא ירתיעו אותנו, כי אנו אמונים על 'מכות אלו גרמו לי להיאהב לאבי שבשמים', על הזכות למסור נפש כדי להיות אהובו של מקום, וככל שהמכות חזקות יותר, כך גוברת ההרגשה של אהובו של מקום, ומתחזק הקשר בין יהודי לקב"ה, שכל חייו הוא מצפה לקשר כל כך עמוק עם אביו שבשמים.

"זו תמיד הייתה השאיפה בעם ישראל, לזכות להגיע לדרגה הזו של רבי עקיבא. הוא אמר את הדברים כדי שאנשים יראו לאיזו דרגה אדם יכול להגיע, שיהיה טוב לו בייסורים. טבע האדם שיש לו שאיפות לזכות לחיים טובים, הן ברוחניות והן בגשמיות, אבל רבי עקיבא כל ימיו, הצער הכי גדול והציפיה הכי גדולה שלו הייתה, מתי יגיע הרגע למסור את נפשו על קדושת ה'. כל הייסורים שהיו מנת חלקו לא הפחידו אותו, להיפך, הם היו אצלו האושר הכי גדול, הדבר שהוא ציפה לו כל חייו. וזו צריכה להיות השאיפה של כל יהודי, 'מתי יבוא לידי'?. כדי להגיע לדרגה הזו צריכים להיות מוכנים להקריב את הכל, עד הנשימה האחרונה".

את דברות הקודש חתם האדמו"ר ברוב ברכות, ומהכינוס הזה יצאו האלפים מחוזקים 'בדרך התורה נלך - באש ובמים'.