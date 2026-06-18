כיכר השבת
בעיר הקודש טבריה

תפילות ומדורת אש | גלריה מרהיבה מההילולא של רבי נחמן מהורדנקא

המונים פקדו השבוע את קברו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביומא דהילולא קדישא בעיה"ק טבריה | הצלם יהודה וייס עשה פעמיו מהעיר יבניאל ומגיש גלריה מהשעה ששהה ליד הציון הקדוש, החל מהתפילות הנרגשות, ועד להדלקת מדורת אש על ידי מקומיים לקול שירת "ואמרתם כה לחי" (חסידים)

הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה| צילום: צילום: יהודה וייס
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)
הילולת הרה"ק מהורדנקא בעיה"ק טבריה (צילום: יהודה וייס)

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טבריהרבי נחמן מהורדנקאיום ההילולא

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