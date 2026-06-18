תפילות ומדורת אש | גלריה מרהיבה מההילולא של רבי נחמן מהורדנקא
המונים פקדו השבוע את קברו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביומא דהילולא קדישא בעיה"ק טבריה | הצלם יהודה וייס עשה פעמיו מהעיר יבניאל ומגיש גלריה מהשעה ששהה ליד הציון הקדוש, החל מהתפילות הנרגשות, ועד להדלקת מדורת אש על ידי מקומיים לקול שירת "ואמרתם כה לחי" (חסידים)
המונים פקדו השבוע את קברו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביומא דהילולא קדישא בעיה"ק טבריה | הצלם יהודה וייס עשה פעמיו מהעיר יבניאל ומגיש גלריה מהשעה ששהה ליד הציון הקדוש, החל מהתפילות הנרגשות, ועד להדלקת מדורת אש על ידי מקומיים לקול שירת "ואמרתם כה לחי" (חסידים)
לאחר ההצלחה הכבירה ברוב חצרות הקודש בארה"ק, הודיעו בימים האחרונים בחצר הקודש קרלין על התקנה החדשה אודות תלבושת אחידה לילדי החמד בכלל מוסדות החינוך של החסידות שתכנס לתוקף בהדרגה בשנת הלימודים הבאה תשפ"ז • המטרה: מניעת תחרות, שמירה על גדרי הצניעות והקלה כספית עצומה למשפחות ברוכות ילדים • עסקני החצר סגרו על מחירים מוזלים מול חברות הלבשה • כל הפרטים (חסידים)
סערת רוחות של שמחה בחסידות ויז'ניץ מונסי בעקבות ברכת הקודש של האדמו"ר בפורים שהתקיימה במלואה עד ראש חודש תמוז • הבדחן הנודע נכנס לבשר על הישועה שמעל דרך הטבע, וקיבל הבטחה חדשה: "עוד 50 חתנים עד ראש השנה" • בתוך כך: התרגשות שיא לקראת מסע הבחורים ההיסטורי לאתרא קדישא מירון בחודש אלול הקרוב, שני מטוסים כבר נחכרו, וההרשמה למטוס השלישי בעיצומה • הסיפור המלא (חסידים)
סיפור מופת יוצא דופן מסעיר את עולם החסידות, לאחר שנחשף על ידי המגיד הנודע הגאון רבי משה וינבך מביתר • השם שהוזכר על ציון הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל, הברכה של הנכד הגאב"ד הנערץ – ושמחת האירוסין שנחגגה השבוע במהירות שמעל דרך הטבע • הסיפור המלא (חסידים)
היסטוריה ביהדות החרדית: בעקבות מעצרם של בני התורה על עוון לימוד התורה, רבבות חסידי גור יפגינו היום מול חומות הכלא הצבאי • ברגע האחרון נודע שגם האדמו"ר מגור יופיע אישית בעצרת האדירה להביע כאבו מול המצב הקשה השורר בארץ (חסידים)
בחצר הקודש נדבורנה התכנסו בני חבורת 'בני חורין', המתנזרים כליל משימוש בטכנולוגיה, לכינוס חיזוק ורב רושם בראשות האדמו"ר | לאחר ששמעו דברי נועם מפי מגידים ודרשנים, עבר הקהל לקבלת מטבע קודש לשמירה, ברכה והצלחה מידי הרבי (חסידים)
המונים ליוו היום למנוחות במסע הלוויה כאוב את הרה"צ רבי חיים דב הלפרין זצ"ל, בנו של האדמו"ר מוואסלוי וחתן האדמו"ר מבוהוש שהסתלק בדמי ימיו | אדמו"רי בית רוז'ין וגדולי התורה צעדו חפויי ראש, ומסע הפרידה עבר מבית המדרש וואסלוי אל ביהמ"ד בוהוש ומשם לקבורה בגבעתיים • תיעוד קורע לב (חסידים)
מאות חסידי סאטמר שהו בשבת האחרונה לשבת ההתאחדות בעיר הקודש צפת בראשות בן האדמו"ר, השבת הנכספת עוררה את זעמם של מספר תושבים שרצו לתקשורת להתלונן על מטרדים | אבל מה קרה כשאלפי חילונים חסמו את החניונים בבני ברק בשביל הופעה? • טור מיוחד שמציב מראה נוקבת: תלוי מי שולט בתקשורת, וכן תיעוד מרהיב מהשבת (חסידים)
משמחת התורה במאה שערים אל עבר עיירת קרעסטיר: בחצר הקודש תולדות אהרן יתכנסו הערב כלל החסידים למעמד פרידה מהאדמו"ר הממריא להונגריה לפוש מעמל השנה ולהתכונן לקראת הימים הנוראים | אמש נחגג מעמד ההוד לרגל סיום סדר נזיקין בהשתתפות גאב"ד לימינוב מארה"ב | הצלם שמואל דריי השתתף ומגיש גלריה עוצמתית (חסידים)
לקראת חודשי הקיץ בהם יוצאים רבבות יהודים חרדים תושבי ארה"ב אל עבר הרי הקאנטרי לנפוש במשך חודשיים, הגיע שבוע שעבר האדמו"ר מפאפא לסיור מקיף לצורך כשרות המקוואות ברשת מחנות פאפא בסוואן לעיק | האדמו"ר עבר בקפדנות במשך שעה ארוכה בין כל בורות הטבילה ומאגרי המים כשהוא מלווה בוועד הפיקוח ההלכתי וזאת על מנת להבטיח רמת כשרות והידור מקסימלית ללא שום חשש ופקפוק (חסידים)
דאגה עצומה בעולם החסידות: בעקבות חולשה נוראה שתקפה את האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה במושב אורה, אלפי החסידים נקראו להעתיר בתחנונים לרפואתו | הערב, תלמידי הישיבה יערכו תפילת רבים בעיר הקודש טבריה על ציון הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביום ההילולא (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה חגגו בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ את שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר | ברגעי השיא של השמחה פצחו המשוררים בשירת ה'המנון', כשהאדמו"ר מחווה לפרחי החסידים לצאת במחול נלהב לפני שולחן המזרח | צפו בתיעוד (חסידים)
רגעי קודש של התעלות היו מנת חלקם של בחורי סאטמר, שזכו אתמול לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר כשהניח לראשונה את התפילין העתיקים מירושת אבותיו, שנפלו בחלקו 20 שנה לאחר הסתלקות אביו ה'ברך משה' זי"ע | וגם, ההנהגה המפעימה מגיל בר המצווה והטיסה במטוס הפרטי לקנדה • תיעודי קודש נעלים (חסידים)
מחזה משובב לב בשדה החיטים בניו ג'רזי: האחים האדמו"רים מסערדאהעלי ווויען הגיעו לקציר חיטים לקראת חג הפסח של שנת תשפ"ז | האדמו"ר החסידי ישב שעות בשדה בבגד כהה ייחודי ובדק את החיטים, ואחיו הצטרף בהמשך לשיחת תלמידי חכמים עלי שדה • תיעוד מרהיב (חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ מכל רחבי הארץ נהרו לבית שמש למעמד הכנסת ספר התורה המפואר לבית המדרש של החסידות • חברי הכנסת של 'אגודת ישראל' התייצבו בהרכב מלא, ורחובות רמת בית שמש ד' רעדו בעת שהאדמו"ר פצח בריקודי קודש סוערים מול בניין המוסדות • הצלם א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב במיוחד (חסידים)
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