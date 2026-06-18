בעיר הקודש טבריה תפילות ומדורת אש | גלריה מרהיבה מההילולא של רבי נחמן מהורדנקא המונים פקדו השבוע את קברו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביומא דהילולא קדישא בעיה"ק טבריה | הצלם יהודה וייס עשה פעמיו מהעיר יבניאל ומגיש גלריה מהשעה ששהה ליד הציון הקדוש, החל מהתפילות הנרגשות, ועד להדלקת מדורת אש על ידי מקומיים לקול שירת "ואמרתם כה לחי" (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:30