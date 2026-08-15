באנפין נהירין הרבי עודד בעוז את השירה; כך חגגו בויז'ניץ את הפארשפיל לנכד האדמו"ר אלפי חסידי ויז'ניץ זכו לשעה מרוממת בצל הקודש של האדמו"ר, כאשר ערך באנפין נהירין בצאת השבת את שמחת הפארשפיל לקראת שמחת נישואי נכדו ביום רביעי הקרוב | בתוך כך ממשיכים להעתיר לפני בורא כל יצור למען רפואתו השלימה של האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ב' באלול | 16.08.26