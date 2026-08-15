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באנפין נהירין

הרבי עודד בעוז את השירה; כך חגגו בויז'ניץ את הפארשפיל לנכד האדמו"ר

אלפי חסידי ויז'ניץ זכו לשעה מרוממת בצל הקודש של האדמו"ר, כאשר ערך באנפין נהירין בצאת השבת את שמחת הפארשפיל לקראת שמחת נישואי נכדו ביום רביעי הקרוב | בתוך כך ממשיכים להעתיר לפני בורא כל יצור למען רפואתו השלימה של האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

שמחת הפארשפיל בויז'ניץ
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

אלפי חסידי ויז'ניץ שהו השבת בצל קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ, לרגל שמחת האופריף לנכדו, החתן מרדכי הגר, בן לחתנו הרה"ג רבי מנחם מנדל הגר. לקראת שבת שב האדמו"ר לשיכון בבני ברק ממעון הנופש במושב אורה.

בכל תפילות השבת אמר האדמו"ר קדיש לעילוי נשמת דודו, בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ זי"ע.

בצאת השבת ערך האדמו"ר בהמשך לסעודה שלישית, את מסיבת הפארשפיל, שנערכה בליווי כלי זמר, הלל ושיר. במהלך המעמד עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובתעצומות.

שמחת החתונה ייערך ביום רביעי הקרוב בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק, בהשתתפות אלפי חסידים.

שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר מויז'ניץפארשפילרבי מנחם מנדל הגר

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