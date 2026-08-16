המוני חסידי זוטשקא חגגו ברוב עם את שמחת הבר מצווה לנכדו הראשון של האדמו"ר מזוטשקא, חתן האדמו"ר משאץ.
חתן המצוות הוא בן לחתנו הרה"ג ר' נפתלי צבי מוטצען, דומ"ץ זוטשקא, בן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, גאב"ד קריית הבעש"ט וחתן האדמו"ר בעל ה"שפע חיים" מצאנז זצ"ל.
השמחה התקיימה בבית המדרש הגדול זוטשקא בבני ברק, והייתה זו השמחה הראשונה שנערכה במעון הקודש ובהיכל הטישים החדש בראשות האדמו"ר, מה שהוסיף להתרגשות רבה בקרב החסידים.
במהלך שמחת הבר מצווה נשא חתן המצוות פלפול מקיף בדרוש ובאגדה.
את השמחה פיאר בהשתתפותו הדוד האדמו"ר מצאנז, שהגיע במיוחד כשהוא לבוש בבגדי שבת ושהה במקום במשך שעה ארוכה, לצד רבים מחסידי צאנז בבני ברק.
3 תגובות