ביום שמחתו בהיכל החדש; נכדו הגדול של הרבי מזוטשקא פלפל בדרוש ואגדה בנוכחות האדמו"רים בחצר הקודש זוטשקא חגגו בעוז את שמחת בר המצווה לנכדו הגדול של האדמו"ר | השמחה נחגגה בבית המדרש החדש והמורחב בבני ברק | האדמו"ר מצאנז הגיע בבגדי שבת והשתתף במשך שעה ארוכה לצד שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים | משה גולדשטיין מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ג' באלול | 16.08.26