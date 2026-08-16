 דלג לתוכן הראשי
ביום שמחתו

בהיכל החדש; נכדו הגדול של הרבי מזוטשקא פלפל בדרוש ואגדה בנוכחות האדמו"רים

בחצר הקודש זוטשקא חגגו בעוז את שמחת בר המצווה לנכדו הגדול של האדמו"ר | השמחה נחגגה בבית המדרש החדש והמורחב בבני ברק | האדמו"ר מצאנז הגיע בבגדי שבת והשתתף במשך שעה ארוכה לצד שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים | משה גולדשטיין מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)

3תגובות
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )

המוני חסידי זוטשקא חגגו ברוב עם את שמחת הבר מצווה לנכדו הראשון של האדמו"ר מזוטשקא, חתן האדמו"ר משאץ.

חתן המצוות הוא בן לחתנו הרה"ג ר' נפתלי צבי מוטצען, דומ"ץ זוטשקא, בן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, גאב"ד קריית הבעש"ט וחתן האדמו"ר בעל ה"שפע חיים" מצאנז זצ"ל.

השמחה התקיימה בבית המדרש הגדול זוטשקא בבני ברק, והייתה זו השמחה הראשונה שנערכה במעון הקודש ובהיכל הטישים החדש בראשות האדמו"ר, מה שהוסיף להתרגשות רבה בקרב החסידים.

במהלך שמחת הבר מצווה נשא חתן המצוות פלפול מקיף בדרוש ובאגדה.

את השמחה פיאר בהשתתפותו הדוד האדמו"ר מצאנז, שהגיע במיוחד כשהוא לבוש בבגדי שבת ושהה במקום במשך שעה ארוכה, לצד רבים מחסידי צאנז בבני ברק.

בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
בר מצווה לנכד האדמו"ר מזוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

בר מצווההאדמו"ר מצאנזהאדמו"ר מזוטשקאהרב אפרים פישל מוטצען

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ובכן צדיקים יראו וישמחו
משה יוסף
2
הגה''צ ר' נפתלי מוטצען מגדולי רבני בני ברק וחצה''ק צאנז וזוטשקא ומגדולי הדור הבא.
חושב שחושב שיודע
1
ממש לא נכד הראשון יש לו כבר לפחות4 נכדים מבנו יחיאל מיכל חדב"ק האדמו"ר מזוועהיל זצקללה
בדוי

עוד בחסידים ואנ"ש

לקראת השיירות חזרה

|

 דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ

|

צפו בגלריה

||
2

שלא עשנו גוי

||
9

תיעוד ענק

||
3

במעמד האדמו"רים

||
1

הסגולה למוצאי שבת

||
1

סיפור חסידי למוצ"ש

||
1

ספין "הספרים הנסתרים"

||
7

שני פתקים הכריעו

||
1

"להפסיק מסע ההכפשות"

||
17

מתוך שלהבת אש קודש

||
3

החלטה תקדימית

|

עם אישי ציבור ובכירי התעשייה

||
13

על פי רבי נחמן

||
3

ההגרלה היום 

||
6

רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

||
1

רגעים מרגשים

||
2

למען המתנזרים מתקציבים

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר