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מאות חסידים, סיומי ש"ס ושלום זכר | השבת המרוממת בחצר הקודש זוועהיל

מאות חסידי זוועהיל התכנסו במרכז החסידות בביתר עילית, לשבות בצל הקודש של האדמו"ר לרגל שבת ההילולא של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' ולרגל שמחת השלום זכר לבנו ה-13 של האדמו"ר | בצפרא דשבתא הופיע רבם של חסידי סלונים בעיר ונשא אמרות קודש, ובסעודה שלישית נערכו מעמדי סיום הש"ס | במוצאי שב"ק נערך מעמד ה'קרישמע ליינען' (חסידים)

מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל| צילום: צילום: ארי קופרשטוק

מאות חסידי זוועהיל שהו במהלך השבת בצל האדמו"ר מזוועהיל, לרגל שבת ההילולא של האדמו"ר בעל ה"משנת שלמה", ובשילוב שמחת השלום זכר לרגל לידת בנו ה-13 של האדמו"ר.

שמחת השלום זכר נערכה בליל שבת בהיכל הטישים שעל יד בית המדרש המרכזי בביתר עילית, כשהיא משולבת עם שולחנו הטהור של האדמו"ר לרגל ההילולא. הטיש נמשך עד השעות המאוחרות של הלילה, ולאחר מכן עברו המשתתפים במשך שעה ארוכה לאחל מזל טוב לאדמו"ר.

בצפרא דשבתא ערך האדמו"ר את השלחה"ט 'עתיקא קדישא', בהיכל בית המדרש, על שולחן המלך זכו להסב כלל החסידים, בטיש השתתף הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי, רבם של חסידי סלונים בעיר, שהרחיב בדברים לשגב דמותו של האדמו"ר זצ"ל שהיה מחנך משכמו ומעלה, ושימש רבות בשנים כמשגיח רוחני בישיבת סלונים המעטירה.

בעת עריכת השלחה"ט של סעודה שלישית נערכו מעמדי סיום הש"ס, שנלמד על ידי החסידים לעילוי נשמתו של בעל ההילולא.

לאחר תפילת ערבית והבדלה התקיים מעמד "קריאת שמע ליינען" בהשתתפות מאות מילדי החסידות, ולאחריו עברו הילדים אצל האדמו"ר לקבלת מיני מתיקה.

מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד הקרישמע ליינען בזוועהיל (צילום: ארי קופרשטוק)

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האדמו"ר מזוועהילקרישמע ליינען

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