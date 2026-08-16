מאות חסידי זוועהיל שהו במהלך השבת בצל האדמו"ר מזוועהיל, לרגל שבת ההילולא של האדמו"ר בעל ה"משנת שלמה", ובשילוב שמחת השלום זכר לרגל לידת בנו ה-13 של האדמו"ר.

שמחת השלום זכר נערכה בליל שבת בהיכל הטישים שעל יד בית המדרש המרכזי בביתר עילית, כשהיא משולבת עם שולחנו הטהור של האדמו"ר לרגל ההילולא. הטיש נמשך עד השעות המאוחרות של הלילה, ולאחר מכן עברו המשתתפים במשך שעה ארוכה לאחל מזל טוב לאדמו"ר.

בצפרא דשבתא ערך האדמו"ר את השלחה"ט 'עתיקא קדישא', בהיכל בית המדרש, על שולחן המלך זכו להסב כלל החסידים, בטיש השתתף הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי, רבם של חסידי סלונים בעיר, שהרחיב בדברים לשגב דמותו של האדמו"ר זצ"ל שהיה מחנך משכמו ומעלה, ושימש רבות בשנים כמשגיח רוחני בישיבת סלונים המעטירה.

בעת עריכת השלחה"ט של סעודה שלישית נערכו מעמדי סיום הש"ס, שנלמד על ידי החסידים לעילוי נשמתו של בעל ההילולא.

לאחר תפילת ערבית והבדלה התקיים מעמד "קריאת שמע ליינען" בהשתתפות מאות מילדי החסידות, ולאחריו עברו הילדים אצל האדמו"ר לקבלת מיני מתיקה.