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בהרי הקאנטרי

מהטועמיה ועד צאת השבת; בחורי באבוב זכו לשבת של התעלות בצל האדמו"ר 

האדמו"ר מבאבוב שבת במחנה המתיבתא "עץ חיים" של בחורי החסידות בהרי הקאנטרי | הבחורים התעלו בנועם קדושת השבת בצל קודשו של האדמו"ר, החל ממעמד הטועמיה בערב שבת ועד למעמד ה"באגלייטען" בצאת השבת | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )
האדמו"ר מבאבוב שב"ק במחנה מתיבתא עץ חיים (צילום: אברומי ברגר )

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האדמו"ר מבאבובקאנטריישיבת עץ חיים

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יש גם אדמו"רים שהם צדיקים גמורים
בני

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