בהרי הקאנטרי מהטועמיה ועד צאת השבת; בחורי באבוב זכו לשבת של התעלות בצל האדמו"ר האדמו"ר מבאבוב שבת במחנה המתיבתא "עץ חיים" של בחורי החסידות בהרי הקאנטרי | הבחורים התעלו בנועם קדושת השבת בצל קודשו של האדמו"ר, החל ממעמד הטועמיה בערב שבת ועד למעמד ה"באגלייטען" בצאת השבת | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ג' באלול | 16.08.26